Почему Смолов попросил убрать себя с первого места тройки лучших в сезоне-2017/18

Лучшим футболистом чемпионата по опросу 176 игроков 16 клубов РФПЛ, а также по оценкам "СЭ" стал форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов, который перед вылетом в Австрию на сбор национальной команды дал интервью нашему изданию.

– У вас с тройкой лучших игроков чемпионата вышло интересно. Сначала включили в нее себя, Алексея Миранчука и Кокорина. Затем позвонили в "СЭ", попросили переписать первую строчку на Акинфеева.

– Я отталкивался от того, что в тройке должны быть россияне. Саша Кокорин до травмы выглядел блестяще. Сейчас восстанавливается, хочется его поддержать. "Локомотив" выиграл чемпионат, поэтому выбор в пользу Леши Миранчука, который там был одним из лидеров, кажется логичным. Ну а ЦСКА ограниченной обоймой и в Лиге Европы до четвертьфинала дошел, и серебряные медали завоевал, чего никто не ожидал. В этом громадная заслуга Игоря Акинфеева.

– Себе-то почему изначально первое место отвели?

– В тот вечер сидели с ребятами, играли в карты, всё в шутливой форме… Вообще-то год назад так же сделал. Но тогда – по совету Володи Быстрова.

– Что сказал?

– "Федя, русский нападающий, который второй год подряд выигрывает гонку бомбардиров, обязан поставить себя на первое место! И пошли все на фиг…"

– Аргумент.

– Я и сейчас до последнего надеялся, что забью больше всех. Увы, не срослось – вот и скорректировал тройку. (Александр КРУЖКОВ)

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