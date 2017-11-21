Почему на матч "Спартак" - "Зенит" назначен Мешков?

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Виталия Мешкова на центральный матч 18 тура РФПЛ "Спартак" – "Зенит". Встреча, напомним, состоится в понедельник, 27 ноября, в Москве.
– У нас все судьи готовы к любым матчам, на которые мы их назначаем, – говорит Будогосский. – Мешков назначен на эту игру, вопреки предположениям некоего эксперта о назначении Вилкова. Не потому, что это сделано в пику, а потому, что видим сегодняшний уровень готовности, проводим анализ предыдущих матчей. Считаем, что Виталий Петрович Мешков сегодня тот судья, который должен справиться.
– Как охарактеризуете арбитра?
– Знаю Виталия очень давно, видел его в 20-летнем возрасте на игру в Анапе – встречались две южные команды, одна из которых выступала во второй лиге, а другая представляла КФК. Да, он иногда допускал ошибки, но в целом управлял игрой так, как будто имел большой опыт. У него была та самая судейская харизма, которая помогла ему реализоваться и стать арбитром ФИФА. (Сергей ЕГОРОВ)
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20:34
serzheo
Свиноферм это не спасет, хоть трех Мешковых поставьте, а пятеру из ворот достанете.
19:58
Tribunal Z
Табунщик Вернулся Что бомжи раскудахтались? Очко уже подгорает? Уже ищите оправдания своему понедельничному разгромы? То-то и оно, ссыте дальше, недалекие---====== Такие песни мы уже слышали каждый раз перед встречей, не нужно напоминать наверное как всё закончилось в прошлый раз. Попахивает аутотренингом с вашей стороны, к тому же бесполезным.
19:55
Tribunal Z
Надо было или Карасёва ставить, или приглашать из-за рубежа судей, пусть наши баклажаны опыт перенимают и учатся как беспристрастно судить
19:53
Табунщик Вернулся
Что бомжи раскудахтались? Очко уже подгорает? Уже ищите оправдания своему понедельничному разгромы? То-то и оно, ссыте дальше, недалекие
19:51
Tribunal Z
Да, ещё хочется напомнить что слишком часто ошибающийся судья, по симпатии или нет, закончит судить в низших лигах, а глава судейского комитета не пожизненно назначенная должность.
19:49
LemieuxMario
да уж мешок тот еще свистун)))
19:48
Осакаровка
Правильно Будогосский поставил Мешкова. Иванов как ни старался - не смог утопить Зенит. Может хоть Мешков поможет? Надо же Спартак вытягивать наконец-то! До каких пор он будет плестись в середине таблицы? Если Спартак не выиграет- надо Будогосскому менять работу. ИМХО.
19:47
Вопреки
А вы хотели, чтобы опять назначили Сергея Иванова ростовского (все забыли 2-4 в Питере), который откровенно топит за два клуба РФПЛ, имеющих наибольшее влияние на РФС и РФПЛ - ЦСКА и Зенит, ломающих систему под себя ??? Не завидую в следующем туре казанскому "Рубину", к которому пожалует Гинеровский ЦСКА, матчи которого в прошлом году Иванов обслуживал ТРИЖДЫ (с Оренбургом, поставив вначале матча пенальти, а затем удалив игрока гостей. С Тереком в гостях, посадив грозненцев на свисток и сделав результат армейскому легиону 0-1. С Краснодаром, засчитав гол Верблума, по мнению экспертов,забитый с нарушением). А в этом уже успел утопить дома "Амкар" удалением, позволив розовым увезти 3 очка из Перьми. Так-что, Казань. готовься встречать "второго" Сельдякова, не поставившего два пенальти в ворота "Арсенала" в прошлом туре в пользу "Рубина" и не удалившего игрока туляков за удар по ногам... Не говоря уже о игре руками Габулова за пределами штрафной площади.. Что творится в хозяйстве МУТКО и Будогосского, кто-нибудь скажет ?
19:40
merniloskut
Имя сестра, имя?
19:38
ненавижу_Мойшу_Каца
«Допускал ошибки, но в целом управлял игрой так, будто имел большой опыт»! Это - 5!!! Такой перл выдать - это жесть !)))
19:38
Tribunal Z
Мешков уже напортачил в игре с Локомотивом, теперь его сунули портачить в игре со Спартаком. Чего то планомерной тенденцией попахивает братцы.
19:37
Tribunal Z
Будогосский, у тебя видение харизмы, а здесь будут смотреть миллионы болельщиков, харизма это то как он подбородок держит, а нужно уметь правильно в Свисток дуть!
19:36
Kot, kotoryi
После того не видел, наверное, ни разу :)))
19:34