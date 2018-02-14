Почему КДК не наказал Вернблума? Отвечает глава КДК

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему дисциплинарный орган отказал "Локомотиву" в удовлетворении заявления по поводу действий полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России.

На 92-й минуте игры, которая состоялась в Москве 5 ноября, после контакта с шведским хавбеком армейского клуба на газон упал полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов. Судья матча Сергей Карасев не усмотрел нарушения правил. 6 декабря 2017 года КДК РФС отказал "Локомотиву" в возбуждении дисциплинарного дела в отношении Вернблума, но 26 декабря апелляционный комитет РФС отменил данное решение, после чего "Локомотив" подал заявление в КДК на повторное рассмотрение эпизода.

– В повестке вопрос стоял так – рассмотрение заявления футбольного клуба "Локомотив" в связи с решение апелляционного комитета РФС от 26 декабря 2017 года, – сказал Григорьянц. – Вы знаете, что апелляционный комитет частично отменил наше решение по данному вопросу, а именно с такой формулировкой – "отменить решение КДК от 6 декабря 2017 года в части отказа в возбуждении производства по заявлению заявителя". Сегодня мы рассматривали заявление футбольного клуба "Локомотив". В связи с решением апелляционного комитета по тем материалам, которые уже были предметом рассмотрения на заседании 6 декабря.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС (пункт 4 части 1 статьи 53 и пункт 1 части 1 статьи 52) в удовлетворении заявления ФК "Локомотив" Москва решено отказать.

То, что мы рассматривали 6 декабря, явилось предметом рассмотрения и сегодня. Что мы смотрели 6 декабря? Видеозапись этого эпизода. На ней видно, что Вернблум и Денисов сталкиваются, и на этом все. По этой записи невозможно определить что-либо о дисциплинарном нарушении. Далее мы рассматривали все рапорты судей, в том числе записи арбитра Карасева и его запротоколированные 6 декабря устные объяснения. Он тогда сказал, что этот эпизод видел и оценил его, как игровой. Поэтому не было ни красной, ни желтой карточки, и игра была продолжена. Затем мы рассмотрели письменные объяснения и Денисова, и Вернблума.

После мы пришли к выводу, что, как и в практике ФИФА и УЕФА, дисциплинарный орган может применить санкции за серьезное дисциплинарное нарушение только в том случае, если они не были замечены официальными лицами матча. Тогда наступает особая юрисдикция КДК. Вы знаете, что у нас были такие случаи. Мы, допустим, 2,5 года назад наказали игрока "Зенита" Хави Гарсию после матча в Санкт-Петербурге с "Динамо" Москва. Тогда Хави Гарсия ударил Губочана, судья Николаев сказал, что этот эпизод не видел, и КДК рассмотрел этот эпизод и применил санкции к Хави Гарсии. Был эпизод, когда мы наказывали того же Вернублума после матча ЦСКА – "Рубин". Тогда, по-моему, судья Александр Егоров сказал, что эпизод не видел, и мы дисквалифицировали Вернблума на один матч.

Были ситуации, когда судьи видели эпизод. Если вы помните играли ЦСКА и "Торпедо" Москва, и произошло столкновение Стевановича и Акинфеева. Тогда Акинфеев ударил Стевановича локтем. Арбитр увидел тот эпизод и показал желтую карточку. Все, в данном случае юрисдикции КДК нет.

Поэтому самый главный критерий, почему мы сегодня отказали ФК "Локомотив": судья матча Карасев видел эпизод и оценил его. КДК в таких ситуациях применяет санкции только если эпизод не видит официальное лицо матча, поэтому у нас отсутствует юрисдикция рассматривать это дело согласно с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, а также дисциплинарным кодексом ФИФА. (Андрей СИЗЯКИН)

КДК РФС отказал "Локомотиву" в апелляции по "делу Вернблума"