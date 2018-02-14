Почему КДК не наказал Вернблума? Отвечает глава КДК

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему дисциплинарный орган отказал "Локомотиву" в удовлетворении заявления по поводу действий полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура чемпионата России.
На 92-й минуте игры, которая состоялась в Москве 5 ноября, после контакта с шведским хавбеком армейского клуба на газон упал полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов. Судья матча Сергей Карасев не усмотрел нарушения правил. 6 декабря 2017 года КДК РФС отказал "Локомотиву" в возбуждении дисциплинарного дела в отношении Вернблума, но 26 декабря апелляционный комитет РФС отменил данное решение, после чего "Локомотив" подал заявление в КДК на повторное рассмотрение эпизода.
– В повестке вопрос стоял так – рассмотрение заявления футбольного клуба "Локомотив" в связи с решение апелляционного комитета РФС от 26 декабря 2017 года, – сказал Григорьянц. – Вы знаете, что апелляционный комитет частично отменил наше решение по данному вопросу, а именно с такой формулировкой – "отменить решение КДК от 6 декабря 2017 года в части отказа в возбуждении производства по заявлению заявителя". Сегодня мы рассматривали заявление футбольного клуба "Локомотив". В связи с решением апелляционного комитета по тем материалам, которые уже были предметом рассмотрения на заседании 6 декабря.
В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС (пункт 4 части 1 статьи 53 и пункт 1 части 1 статьи 52) в удовлетворении заявления ФК "Локомотив" Москва решено отказать.
То, что мы рассматривали 6 декабря, явилось предметом рассмотрения и сегодня. Что мы смотрели 6 декабря? Видеозапись этого эпизода. На ней видно, что Вернблум и Денисов сталкиваются, и на этом все. По этой записи невозможно определить что-либо о дисциплинарном нарушении. Далее мы рассматривали все рапорты судей, в том числе записи арбитра Карасева и его запротоколированные 6 декабря устные объяснения. Он тогда сказал, что этот эпизод видел и оценил его, как игровой. Поэтому не было ни красной, ни желтой карточки, и игра была продолжена. Затем мы рассмотрели письменные объяснения и Денисова, и Вернблума.
После мы пришли к выводу, что, как и в практике ФИФА и УЕФА, дисциплинарный орган может применить санкции за серьезное дисциплинарное нарушение только в том случае, если они не были замечены официальными лицами матча. Тогда наступает особая юрисдикция КДК. Вы знаете, что у нас были такие случаи. Мы, допустим, 2,5 года назад наказали игрока "Зенита" Хави Гарсию после матча в Санкт-Петербурге с "Динамо" Москва. Тогда Хави Гарсия ударил Губочана, судья Николаев сказал, что этот эпизод не видел, и КДК рассмотрел этот эпизод и применил санкции к Хави Гарсии. Был эпизод, когда мы наказывали того же Вернублума после матча ЦСКА – "Рубин". Тогда, по-моему, судья Александр Егоров сказал, что эпизод не видел, и мы дисквалифицировали Вернблума на один матч.
Были ситуации, когда судьи видели эпизод. Если вы помните играли ЦСКА и "Торпедо" Москва, и произошло столкновение Стевановича и Акинфеева. Тогда Акинфеев ударил Стевановича локтем. Арбитр увидел тот эпизод и показал желтую карточку. Все, в данном случае юрисдикции КДК нет.
Поэтому самый главный критерий, почему мы сегодня отказали ФК "Локомотив": судья матча Карасев видел эпизод и оценил его. КДК в таких ситуациях применяет санкции только если эпизод не видит официальное лицо матча, поэтому у нас отсутствует юрисдикция рассматривать это дело согласно с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, а также дисциплинарным кодексом ФИФА. (Андрей СИЗЯКИН)
КДК РФС отказал "Локомотиву" в апелляции по "делу Вернблума"
Петя
А почему не был наказан Ригони, который сломал ребра Комбарову?! Просто в КДК собралась компашка очень жадных до денег!
21:43
spartak-msk
Гинера Волосатая Культяпка (ГВК)
21:27
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
что сказал судья понятно. что сказал костолом - тоже. а мне вот интересно, что сказал деньгисов? судя по тому, что товарищ григорьянц умолчал, ихарь эпизод видел в ином ракурсе. вы бы, журналисты, позвонили ему да спросили каково его мнение на сей счет. а то опросили все заинтересованные стороны, кроме самой главной - потерпевшей.
21:19
pafalex
Вывернулся... а по сути они просто против Гинера не рискнули пойти...
21:12
Хома Сапиенс
Иванов уже ни на что не влияет, как бывалоча. Просто остались у Жеки Харьковского еще свои людишки в РФС: Прядкин, Григорьянц, еще несколько. На тот же судейский комитет в целом он никакого влияния нонче не имеет. Разве что занести отдельным представителям свистковой профессиии (но их еще надо чтобы на матч назначили). Но на назначениях сидит Будагосский. Поэтому Гинер и барогозит на него постоянно сам или через свою Бабайку. Времена ГВК постепенно уходят... долгов много, связи не те. Банк (где все игроки Цыски зарплату получали) и тот ЦБ прикрыл за вывод бабла в офшоры и обналичку (правда Гинер и компания у хохлов тут же банк приобрели... но, там тоже всё не гладко). Короче в долгах Женя. Принудят его унитаз-арену продать (за долги ВЭБу) и всё. Остаеться только валить на родину. Заодно и РФС очиститься.
20:09
Доктор_Хряк
А это дерьмо кдк ещё оставят до августа 2018.
20:00
Хома Сапиенс
Григорьянца давно гнать нужно. Тот случай когда жажда денег, нажива пересиливает здравый смысл. Таких надо убирать. Берега потерял.
19:59
Доктор_Хряк
Иванов пока ещё влияет)
19:59
Хома Сапиенс
Зашла платежка.
19:54
Странник-777
Иезуиты. Когда Веллитон и Конифей задницами столкнулись - Велик получил желтую от судьи, а потом Гиннер организовал хайп , Динамо и бомжи письма написали - КДК Веллитона наказал по самому максимуму.
19:35
AlCapone
"Почему КДК не наказал Вернблума? " - потому что им ссыкотно перед Гинером
18:49
Seraffim
Все комиссии должны быть независимыми, а их члены, все исполнять по букве устава. Не должно быть или так, или этак. У нас же, что здесь, что в программах типа "Свисток", эксперты работают в образах адвокатов судей.
18:48
Tribunal Z
Теперь надо Денисову мимо пробежать чтобы Вернблум упал, ответочку
18:29
Доктор_Хряк
Антиконь. Почему не наказали??? А почему деревья качаются??? Потому что гинер дует!!! 18:17-------- до 18.03.2018. ??? Может ты и прав. А потОм канюшню - утиль по просьбе Народа)
18:21
Антиконь.
Почему не наказали??? А почему деревья качаются??? Потому что гинер дует!!!
18:17
Доктор_Хряк
Это чучело "Артур Григорьянц" из команды Димы Медведева и Вити Мутко???
17:57
Доктор_Хряк
У меня вопрос к залу: почему это чучело с нерусской фамилией Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) "Артур Григорьянц" находиццо в РОССИИ ??? Хто это ???
17:56
lsergey733
Странно, как не пускают на лимпиаду, так пишут про двойные стандарты... а тут двойные стандарты на лицо, но, в своих наглых глазах брёвен не видно.
17:51
bond1951
кдк хоть раз поттвердили свое же решение а не пустились во все тяжкие хоть УРОДЫ этого очень хотели.....................
17:45
echo2011
Веллитону впаяли,когда судья всё видел и не показал никакой карточки.Но ведь оппонентом был сам Акинфеев, а он неприкасаемый...
17:36
onlyspartak
Какие же они продажные все эти чиновники.
17:10
pahom-17
главное побольше воды и каши..и все это размазать по тарелочке..с голубой каемочкой...
17:03
shpasic
"отвечает глава ГВК"
16:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В ответ он исполнил хит АББЫ: мани, мани, мани....
16:50
alex-ls
помним-помним как Веллитону впаяли, хотя судья дал желтую
16:47
Веравалер
Уплочено вперёд. Абонемент у него на костоломство и хамство.
16:44