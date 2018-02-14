КДК РФС отказал "Локомотиву" в апелляции по "делу Вернблума"

КДК РФС повторно рассмотрел эпизод из матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" – ЦСКА (2:2), когда на 92-й минуте встречи Игорь Денисов упал на газон после контакта с Понтусом Вернблумом. Повторное рассмотрение состоялось после обращения "Локо" в апелляционный комитет РФС.

В итоге КДК в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС (пункт 4 части 1 статьи 53 и пункт 1 части 1 статьи 52 ) решил отказать в удовлетворении заявления ФК "Локомотив", передает корреспондент "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.

- Судья матча Карасев видел эпизод и его оценил его, - отметил глава КДК Артур Григорьянц. - КДК применяет санкции только в том случае, если эпизод не видит официальное лицо матча, поэтому у нас отсутствует юрисдикция рассматривать это дело согласно с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, а также дисциплинарным кодексом ФИФА.

Камеры тогда, напомним, не дали четкого ответа, ударил ли швед хавбека железнодорожников. По трансляции видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Швед подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.