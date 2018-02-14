КДК РФС отказал "Локомотиву" в апелляции по "делу Вернблума"

КДК РФС повторно рассмотрел эпизод из матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" – ЦСКА (2:2), когда на 92-й минуте встречи Игорь Денисов упал на газон после контакта с Понтусом Вернблумом. Повторное рассмотрение состоялось после обращения "Локо" в апелляционный комитет РФС.
В итоге КДК в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС (пункт 4 части 1 статьи 53 и пункт 1 части 1 статьи 52 ) решил отказать в удовлетворении заявления ФК "Локомотив", передает корреспондент "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.
- Судья матча Карасев видел эпизод и его оценил его, - отметил глава КДК Артур Григорьянц. - КДК применяет санкции только в том случае, если эпизод не видит официальное лицо матча, поэтому у нас отсутствует юрисдикция рассматривать это дело согласно с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, а также дисциплинарным кодексом ФИФА.
Камеры тогда, напомним, не дали четкого ответа, ударил ли швед хавбека железнодорожников. По трансляции видно, что полузащитник ЦСКА бежал к сопернику, собиравшемуся сделать передачу в штрафную площадь. Швед подбежал, сделал движение правой рукой, пробежал рядом с Денисовым – тот через мгновение упал на газон.
Доктор_Хряк
bond1951 кдк вы МОЛОДЦЫ..............ИНАЧЕ все тарарам.......... 17:36--------- Смотри, недомытый из конюшни, деффки тя найдут и оплодтворят как щенка плюшевого)))
18:24
bond1951
кдк вы МОЛОДЦЫ..............ИНАЧЕ все тарарам..........
17:36
Rastan
Здравый смысл восторжествовал, и не был создан опасный прецедент.
17:23
armi
Ну чего? С приездом, проводницы!!! Адиётки!!!!!!!!!!
17:19
Семь ветров
Локомотивом дурачки управляют по прежнему, с таким же успехом могли гинеру запрос такой отправить домой))
16:40
Вопреки
Смешно... ведь изначально было понятно, что иного результата не будет. На что расчитывали РЖДешные, зная, что Гинер держит всех руководителей департаментов и комитетов на коротком поводке... и не только потому-что он сам председатель финансового департамента и член исполкома РФС, в который протолкнул всех своих преданных сторожевых... Вспомните скандальные комментарии и истерики босса ЦСКА, затем и опозорившегося Слуцкого, оскорбившие не только арбитров, но и игроков и тренеров других клубов.. и последующие обещания ЧЛЕНОВ РФС казнить их на комитетах по этике и КДК... И что, кто-то помнит где размещена информация о том, что заседания этих ручных группировок состоялись и виновным указали на недопустимость подобного поведения или отстранили от футбола ? РФС правит совсем не МУТКО, а этот господин, бежавший с Украины в Страну, позволяющую рулить клубами и организациями, имея за плечами "интересную" биографию.. И вы хотели, чтобы он отдал костолома Верблума на растерзание ? Скорее, Денисова дисквалифицируют за симуляцию. Всем выздоровления футбольного... хотя это вряд ли сбудется
16:27
Несвин
Хрю-хрю-хрю....
16:24
Доктор_Хряк
Бабушки тоже по 1.р. готовы собрать, чтобы шлю... из РОССИИ замочить )
16:17
Доктор_Хряк
Ща апеляцию Народ выдвинет и пистец гинерку !!! Ща по 1.р. соберём и пистец гинерку и калнюшни)))
16:15
abc1970
Отлично, гаси, верблюд, не стесняйся! У "лучшего президента" дела, похоже, в гору пошли?
15:42
Митяй Антибомж
Занёс таки Леннорыч, не поскупился.
15:25
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Гинерок пересилил Сухину! Говорящая голова грыгорянц довольна....купит жене сапоги теперя.
15:11
баламошка
Зевать охота... Банальное ГВК. Скашна. И грусна.
15:06