Парфенов официально стал главным тренером "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что клуб подписал контракт с новым главным тренером Дмитрием Парфеновым.
– Только что контракт подписан. Дмитрий Парфенов – новый главный тренер "Урала". Еще раз хочу поблагодарить Александра Тарханова за проделанную работу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, что 43-летний специалист с 2015 года работал в "Тосно", с которым выйиграл Кубок России в прошлом сезоне. "Урал" по итогам чемпионата занял 12-е место в турнирной таблице, "Тосно" вылетел в ФНЛ.
Президент "Урала" ответил на вопрос, какая задача будет стоять перед Парфеновым
марселос уолес
edland Правильное решение. Хочешь вылететь, приглашай гл. тренером Парфенова... Самый проверенный вариант- Скрипченко. Вот спец.
14:33
СергейИванов
Вывел Тосно в ФНЛ, и пошел на повышение...
14:19
bep77
Увы, кранты Тосне(((
14:01
fedland
Правильное решение. Хочешь вылететь, приглашай гл. тренером Парфенова...
13:44