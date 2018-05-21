Парфенов официально стал главным тренером "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что клуб подписал контракт с новым главным тренером Дмитрием Парфеновым.

– Только что контракт подписан. Дмитрий Парфенов – новый главный тренер "Урала". Еще раз хочу поблагодарить Александра Тарханова за проделанную работу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что 43-летний специалист с 2015 года работал в "Тосно", с которым выйиграл Кубок России в прошлом сезоне. "Урал" по итогам чемпионата занял 12-е место в турнирной таблице, "Тосно" вылетел в ФНЛ.

Президент "Урала" ответил на вопрос, какая задача будет стоять перед Парфеновым