Олег Шатов: "С Манчини еще не познакомился"

После прохождения медосмотра полузащитник "Зенита" Олег Шатов надеется, что у нового главного тренера петербургского клуба Роберто Манчини все получится в следующем сезоне. Также футболист отметил, что бывший наставник клуба Мирча Луческу не попрощался с игроками после увольнения.

- Как отнеслись к смене главного тренера в "Зените" и приходу Манчини?

- Отнеслись спокойно, - сказал Шатов. - Футбол таков, что сегодня один тренер, завтра - другой. Про Манчини знаю, что это хороший специалист, работал в "Интере". Добился хороших результатов с "Манчестер Сити". Дай бог, чтобы у него все получилось в "Зените".

- С Манчини уже удалось пообщаться?

- Нет, мы его еще не видели. Знаю, что сегодня будет официальное представление. Думаю, 15 июня на сборе познакомимся.

- Луческу попрощался с командой?

- Нет, и ничего не сказал. Думаю, он, может, не ожидал и не готовился к отставке.

- Как думаете, Манчини уже изучил игроков "Зенита"?

- Тяжело сказать. После назначения у него было порядка двух недель, и какие-то справки за это время он все равно для себя навел и какое-то представление о нас имеет. Но это ни о чем не говорит. Все покажет и докажет только тренировочный процесс и футбольное поле. У нас будет месяц для подготовки сезону. И по его итогам тренер сделает определенные выводы.

- С новичком Нобоа на медосмотре успели пообщаться?

- Новичок-то новичок, но в России уже играет достаточно давно. Все уже знает. Хороший квалифицированный футболист, который доказал это своей игрой и в "Рубине", и в "Ростове", и в своей сборной. Думаю, он усилит "Зенит". Хотелось бы в это верить и надеяться, что он пришел сюда не доигрывать, лишь исполнять контракт, а приносить большую пользу "Зениту". Все будем ему в этом помогать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)