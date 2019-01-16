Олег Кононов: "Ребров может пропустить остаток сезона"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что вратарь "Спартака" Артем Ребров рискует пропустить остаток нынешнего сезона и вернуться к тренировкам только летом. Ранее голкипер покинул сбор красно-белых в Дубае из-за проблем с плечом.

– Как будет решаться вратарский вопрос в "Спартаке"? Вы определитесь с первым номером к началу сезона?

– Понятно, что сейчас я не могу сказать, кто будет у нас первым номером. Есть конкуренция, мы работаем в интенсивном режиме для вратарей. Все зависит от них: будем смотреть на то, кто выполняет все требования, которые у нас для вратарей есть. И это не только игра на линии ворот. Все может быть, мы проводим только первый сбор. Повторюсь: играть будет тот, кто выполняет требования, место в воротах никому не гарантировано. Кто знает, может, это будет Шитов или Терешкин?

– Как скоро восстановится Артем Ребров? Рассчитываете ли на него весной?

– Его ждет обследование, после которого будет все окончательно ясно. Либо ему нужна операция, либо нет, от этого зависят сроки восстановления. Если будет операция, то остаток сезона он пропустит, и я буду ждать его уже на летних сборах. (Александр Рогулев)

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