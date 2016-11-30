19:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кононов: "Краснодар" уже где-то рядом с "Челси" и "Барселоной"

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Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов высоко оценил подход Сергея Галицкого к футболу. 50-летний специалист выступает сегодня на встрече в Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС.

– Недавно был на стажировке в "Челси". Изучил всю структуру клуба. Посмотрел, как работает их академия. Впечатлило. Она входит в тройку лучших в мире. Наряду с "Барселоной", "Аяксом".

"Краснодар"? Он уже где-то рядом... Сергей Галицкий очень любит футбол. И хочет сделать что-то полезное для страны, для своего города. Он ведь не только в футбол вкладывает, но и в общее образование детей. Воспитывает болельщика. Не зря на матчах "Краснодара" никогда не было негатива. А на новом стадионе это выходит на еще более высокий уровень. А я как тренер понимал, что помимо результата нужно показывать зрелищный футбол. Я всегда так работал. Просто добывать очки мне было мало. Наверное, поэтому меня Галицкий и заметил. У нас совпало видение.

При этом вообще у нас в России с этим есть проблемы. Среднестатистического болельщика больше интересуют очки, победы, но не сам футбол.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergey.v1968

ДОЗВОН снял с языка - что там Кононов принимал?

20:30

ДОЗВОН ГУБЕР

Его чем в Англии наширяли--то ?????

20:16

ЮКИ

отбивает хлеб у мутька!?обычно подобный сумасброд был прерогативой министера спорта!за что и был повышен в должности!можно сравнить с бредом предшественника мутька,который обещал чемпионство на ЧМ-18!?

20:14

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