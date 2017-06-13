Олег Флегонтов: "СКА-Хабаровск" не планирует приглашать звезд, выбираем из свободных агентов"

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов заявил "СЭ", что завтра хабаровская команда встретится с казахстанским "Актобе" на сборе в московском регионе. Напомним, что в конце мая хабаровский клуб впервые вышел в РФПЛ, одолев "Оренбург" в стыковых матчах. Накануне бывший советник президента "Арсенала" Дмитрий Агеев был назначен руководителем селекционного отдела "СКА-Хабаровска".

– Прошло не так много времени. Честно говоря, сами не ожидали выхода, – заявил Флегонтов. – Бюджет окончательно не подтвержден, и сейчас его формируем. Пока не готов ответить на вопрос о его размере.

– Приглашенный глава селекционной службы уже начал работу по подбору исполнителей?

– Конечно, работу в этом направлении начали уже сейчас, а то потом будет поздно. Бюджет может сформироваться через месяц-полтора. Все-таки мы уже выступаем в премьер-лиге, а не ФНЛ.

– Каковы целевые направления по селекционной кампании?

– Мы комплектуем состав полностью. В первую очередь ведем переговоры с теми, кого главный тренер решил оставить в команде. Селекционная служба просматривает кандидатов из свободных агентов. Завтра проведем матч с казахстанским "Актобе" в Москве. Идет обычная рутинная работа. Мы не планируем приглашать звезд, а пока будем тихо комплектоваться. (Евгений БЕЛОУСОВ)