19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Один из кандидатов на пост тренера "Уфы" – белорус Ермакович

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По информации "СЭ", на предстоящей неделе "Уфа" может определиться с тренером. Как стало известно, одним из кандидатов на пост главного тренера команды – белорус Александр Ермакович, возглавляющий БАТЭ.

Ермакович с 2009 года входил в тренерский штаб Виктора Гончаренко, а после его ухода из команды (в "Кубань", после увольнения из этого клуба тренер работал в "Урале", ЦСКА и "Уфе") возглавил БАТЭ и трижды приводил команду к золоту чемпионата Белоруссии, выигрывал Суперкубок Белоруссии и выходил в групповой турнир Лиги чемпионов. По итогам сезона-2015 Ермакович был признан лучшим тренером Белоруссии.

Напомним, в понедельник будет объявлено о том, что Виктор Гончаренко, возглавлявший "Уфу" в осенней части сезона, переходит в ЦСКА. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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grroznyi85

Он Александр. а не Юрий вообще-то

19:49

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