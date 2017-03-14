Одил Ахмедов: "Клубы из России приобретали звезд мирового футбола, что сделало местный чемпионат серьезным турниром"

Полузащитник "Шанхай Шангана" и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов отметил, что стал гораздо опытнее по ходу выступлений в чемпионате России. Экс-хавбек "Анжи" и "Краснодара" подчеркнул, что был рад работать бок о бок со звездами мирового футбола.

– В течение некоторого времени я играл и тренировался вместе с Роберто Карлосом и Это'О, – цитирует пресс-служба ФИФА Ахмедова. – Это превосходные футболисты, образцы для подражания. Они вдохновляли меня, я стал лучше как футболист, научился быть более дисциплинированным как на поле, так и за его пределами.

По ходу выступлений в чемпионате России я стал гораздо опытнее. Местные клубы приобретали звезд мирового футбола, что сделало премьер-лигу очень серьезным турниром. Помимо того что я стал лучше как футболист, я заметно улучшил свое физическое состояние в России.