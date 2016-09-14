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Невио Скала: "Одного энтузиазма Каррере не хватит для чемпионства"

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Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала считает, что нынешнему наставнику красно-белых Массимо Каррере одного энтузиазма не хватит для победы в премьер-лиге. После шести туров "Спартак" возглавляет турнирную таблицу.

 
Массимо КАРРЕРА."Спартак" - чемпион? Отвечает Массимо Каррера

– Энтузиазм – это хорошее топливо, но его одного не хватит для победы в чемпионате России, – цитирует Itasportpress Скалу. – Нужны дополняющие компоненты, чтобы команде хватило сил для победы. Каррера смог придать правильный импульс после депрессии, вызванной вылетом из Лиги Европы. И ему больше повезло, чем мне. Потому что когда пришел я, в клубе была путаница на корпоративном уровне. Потом я потерял Титова – лучшего игрока "Спартака". После периода энтузиазма придется столкнуться с тяжелым ходом сезона.

Надеюсь, что Каррера будет удачливее меня. Этот молодой человек хочет выделиться. Ему это удастся, если руководство клуба будет инвестировать в рынок. К сожалению, итальянский тренер будет иметь еще одну проблему, связанную с языковым барьером. Переводчик не восполнит этого пробела. Чемпионат России очень сбалансирован. Там есть ЦСКА, "Зенит". Но я мог бы поставить на "Спартак", потому что у него исключительные болельщики.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

"Энтузиазма ОДНОГО Карреры не хватит "Спартаку для чемпионства"..... Переставил всего одно слово в заголовке и смысл "НЕМНОГО" изменился. Очень хорошо, что у Массимо есть этот ЭНТУЗИАЗМ, но гораздо важнее экстраполировать его на ВСЮ КОМАНДУ. В наличии мотиваторских способностей Аленичев+Титов НЕ УБЕДИЛИ.... Тито, по-моему, вообще НЕ ТРЕНЕР!

17:58

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