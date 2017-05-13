Неустойка в случае увольнения Хави Грасии составляет около 10 миллионов евро

Казанский "Рубин" не принял окончательного решения о судьбе тренерского штаба на следующий сезон.

Контракт испанца Хави Грасия действует еще три сезона. Клуб не устраивает текущие результаты, однако смена тренера приведет к тяжелым финансовым последствиям – неустойка в случае увольнения Грасия составит около 10 миллионов евро. Клуб, в случае увольнения тренера, будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок.

Снижение суммы возможно лишь в том случае, если сам Грасия пойдет на такой шаг.

Появившаяся сегодня информация о заинтересованности "Рубина" в услугах возглавляющего "Ростов" Курбана Бердыева подтверждения не нашла. У специалиста, занимающего пост вице-президента-тренера "Ростова", еще год контракта с клубом. (Сергей ЕГОРОВ)