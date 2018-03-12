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Назаров - про "Спартак" - "СКА-Хабаровск": "Если долго, долго, долго... Если долго метить в Довбню"

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Воскресенье. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;СКА-Хабаровск&quot; - 1:0. 90-я минута. Радость ФЕРНАНДУ после гола.Фернанду победил Хоттабыча. "Спартак" все-таки забил Хабаровску

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме выложил видео, в котором исполнил песню, посвященную матчу 22-го тура чемпионата России "Спартак""СКА-Хабаровск"(1:0).

Напомним, что красно-белые, имея огромное преимущество по ходу встречи, никак не могли забить. Лишь штрафной удар в исполнении Фернанду на 90-й минуте встречи принес "Спартаку" победу.

Назаров для своего произведения использовал мотивы песни "Про Красную Шапочку", а начинается стих со слов: "Если долго, долго, долго... Если долго метить в Довбню. Если долго и подробно мимо цели заряжать...".

Актер регулярно сочиняет песни и стихи, посвященные не только матчам "Спартака". Недавно он спел песню по мотивам матча "Локомотив" - "Спартак".

 

#fcsm #мыспартакавыувы

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) Мар 11, 2018 в 3:32 PDT

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Боснийский рефери

Классно, позитивно.

10:02

crazysun78

Бакланы не любят назарова, но сами воспитаны на "кухне" и тнт... )

09:45

Don

semenovmaxim, они хотя бы известные колдыри, а ты безвестный) Так с боярышником под забором и помрешь)

09:30

Патриот Сибири

Вы Шашлыкофф, а не Спартак, г-н Назаров.

09:29

semenovmaxim

Назарову подойдёт красно-белый шутовской колпак с бубенчиками! Одно слово клоун! А нет.....еще колдырьизвестный, хорошая пара другому известному более хрюшек колдырю Евремову!

09:06

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