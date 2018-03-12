Назаров - про "Спартак" - "СКА-Хабаровск": "Если долго, долго, долго... Если долго метить в Довбню"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме выложил видео, в котором исполнил песню, посвященную матчу 22-го тура чемпионата России "Спартак" – "СКА-Хабаровск"(1:0).

Напомним, что красно-белые, имея огромное преимущество по ходу встречи, никак не могли забить. Лишь штрафной удар в исполнении Фернанду на 90-й минуте встречи принес "Спартаку" победу.

Назаров для своего произведения использовал мотивы песни "Про Красную Шапочку", а начинается стих со слов: "Если долго, долго, долго... Если долго метить в Довбню. Если долго и подробно мимо цели заряжать...".

Актер регулярно сочиняет песни и стихи, посвященные не только матчам "Спартака". Недавно он спел песню по мотивам матча "Локомотив" - "Спартак".