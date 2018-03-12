Назаров - про "Спартак" - "СКА-Хабаровск": "Если долго, долго, долго... Если долго метить в Довбню"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме выложил видео, в котором исполнил песню, посвященную матчу 22-го тура чемпионата России "Спартак" – "СКА-Хабаровск"(1:0).
Напомним, что красно-белые, имея огромное преимущество по ходу встречи, никак не могли забить. Лишь штрафной удар в исполнении Фернанду на 90-й минуте встречи принес "Спартаку" победу.
Назаров для своего произведения использовал мотивы песни "Про Красную Шапочку", а начинается стих со слов: "Если долго, долго, долго... Если долго метить в Довбню. Если долго и подробно мимо цели заряжать...".
Актер регулярно сочиняет песни и стихи, посвященные не только матчам "Спартака". Недавно он спел песню по мотивам матча "Локомотив" - "Спартак".
Боснийский рефери
Классно, позитивно.
10:02
crazysun78
Бакланы не любят назарова, но сами воспитаны на "кухне" и тнт... )
09:45
Don
semenovmaxim, они хотя бы известные колдыри, а ты безвестный) Так с боярышником под забором и помрешь)
09:30
Патриот Сибири
Вы Шашлыкофф, а не Спартак, г-н Назаров.
09:29
semenovmaxim
Назарову подойдёт красно-белый шутовской колпак с бубенчиками! Одно слово клоун! А нет.....еще колдырьизвестный, хорошая пара другому известному более хрюшек колдырю Евремову!
09:06