Назаров – "Локомотиву": "Рано вешать медали, Вилков каждый матч поможет едва ли"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал видеоролик, посвященный матчу 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0). Назаров исполнил песню, отметив, что железнодорожникам пока рано вешать на шею медали.
"Постой, паровоз, рано вешать медали.
Интриге еще рано умирать.
Вилков каждый матч вам поможет едва ли,
И снег перестанет выпадать.
Я видел сегодня: вы очень устали.
Устали, похоже, побеждать.
Сейчас наслаждайтесь, пока еще не поздно,
Защитной моделью игровой.
Я вас поздравляю с победой грандиозной,
Роскошной победой нулевой".
После 21 тура "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. Следом идут "Краснодар" (39), "Спартак" (38), "Зенит" (38) и ЦСКА (38).
bvp
Маразм крепчал, пора остановиться.
19:00
BeeBop
Лучше бы про Бильбао спел, кок всея Руси....
17:32
old grumbler
играть надо в мяч а не в ноги соперника тогда и судья перестанет мешать...
17:29
aliens01
Назаров, такой же поэт, как и повар. Назаров, мы тебя не знаем Твой красно-белый самоход От Инсульта спасёт едва ли И от ОРВИ не сбережёт Каррера славным был бы малым Но возраст уж берёт своё Не подкрепил слова делами В Европе с.али вы на всё
17:12
КирпичИнвест
Мне такие песни тоже не нравятся. Как и Спартак. Так же как Спартаку, ЦСКА и Зениту не нравится, что Локо, с его скромным бюджетом, реальный претендент на чемпионство. Но зачем так поливать грязью человека, который просто высказал своё желание?
17:07
alex2005
Странник-777 нытье нытье нытье...а Луиса Адриано не надо было удалять?) а Ещенко?...что же вы такие плаксы-то...фуу, ладно Атлетик показал ваш уровень луз.еры)
17:03
Странник-777
Реалист! Судья Локо не помогал. 15:29____________________________________________ Иногда лучше жевать... Реальный реалист. Соотношение горчичников видел или глаза клинским запузырены вторые сутки? Всю защиту у спартачей на горчичники Вилок подвесил. А каково это - по такой погоде, по такому полю играть, имея горчичник? По две руки паровозные - молчу, про самый опасный штрафной в сторону Спартака, когда Рыбус Рыбку изображал, тоже молчу... и там такого было столько, что будь у Спартака тренером Манчини, его бы скорая увезла с инфарктом...
16:49
Bombardir
Ещё один "пиарщик" вылез........
16:08
King's Bounty RND
1. Про Вилкова не понял. 2. Локомотив вчера был неплох. 3. Спартаку конечно удачи...
15:56
Объектив
Bobspartak_________ Никогда нигде не будет судейства без ошибок. Тебе запоминаются ошибки в пользу соперников, а им - в пользу твоей команды. К сожалению по вчерашнему матчу ничего сказать не могу - не получилось посмотреть. А насчет первого могу сказать, что в мелочах судья ошибался в обе стороны. По Самедову все по делу. Один серьезный ляп в нашу пользу - неудаление Миранчука. Понимаю, что особенно обидно, что Миранчук забил гол, хотя должен был быть удален. Ну, так я не зря суперкубок вспомнил... Так что не опускайтесь до плешивых виршей г-на Назарова )) Судьба любит сильных, а сильные не плачут))
15:51
Drek
Нормальный сектант.П его мыслям выходит, что все клубы РФПЛ должны играть так, как выгодно Спартаку.Даже погода помешала взять эти три очка, а Локо, имея запас в 8 очков, ему этот запас и преимущество упало с неба, типа подарили.Не надо было очки по весне разбазаривать.
15:50
Shumer
А я думал, что он умнее... мде...
15:47
abc1970
Bobspartak, ка же вы похожи стилем и слогом с бомжами! Если не знать кто за кого, то и не поймешь! Повторюсь, писал ниже, что вам, что бомжам - то рубаха длинна, то XYZ короток! У тех - refery the best, у этих - тоже. А сами-то что? Ну написали бы, что этот криво пробил, тот коряво отдал, замены дебильные... Нет! Судья, чудак такой, и всё тут! Это всё таки диагноз - фан великих! Разговариваешь с такими - ПОРВЁМ ВСЕХ ВЕСНОЙ! Спрашиваешь про аргументы - сопят, пыхтят, воздух изо всех щелей! Такое впечатление, что все команды остальные в межсезонье бухали, а эти готовились и день и ночь. Неадекваты. В результате ка говорит Карпин - Ну и?...Из Лиг вылетели, чемп пока идет и всё может быть, но, как говорится, пока не айс. Вы ещё Самару пройдите, кстати. Приссыкнули две игры играть? Вот где админресурс искать-то надо! Все прочие играли и живы остались! Так что чья бы мычала про судей!
15:31
Реалист!
Судья Локо не помогал.
15:29
bep77
ЗеНытик!!!
15:06
Bobspartak
А по второму нарушению ,когда Рыбус падал ,мое мнение ,что он начал валиться до того как его толкнул Ещенко.
15:05
Талантливый
Народному артисту надо, конечно, еще поработать над слогом, там... подшлифовать рифму))... Пока, скажем откровенно, в своем "творчестве" он на одной волне с игрой любимой команды. Короче, "искуство по-прежнему в большом долгу!"...
15:04
Bobspartak
Объектив вымораживает то ,что та желтая Самедову она одна в своем роде .И если бы он ее не дал так как и вчера не дали Фернандешу об этом никто не спросил и не вспомнил . А Еськов дал ,значит это кому то было нужно . Да и Желтую вчера Фернандешу ,не она расстраивает ,а больше расстраивает,что Ещенко за игру рукой которую не видно и не понятно была ли она получает желтую и опасный штрафной,а за явную игру рукой Квирквелия нет . Вот из за этого и возникает вопрос о предвзятости ,а все остальные претензии как ком.
15:02
abc1970
sawrtre, ну каков поэт-кумир, таковы и поклонники... Кстати, великим ещё из одного турнира вылететь осталось после прошлогоднего триумфа, не подведите уж...
14:43
Тот самый Зануда
Рифмоплёт!Молиться у него получается лучше.
14:38
Roov
Глагольные рифмы это провал
14:33
Объектив
Bobspartak Чудны болельщики локо. Вы походу футбол смотрите в розовых очках.____________ Обычно мы смотрим футбол, адекватно. Симуляция Самедова - это проблема не Еськова, и не Семина, и уж тем более не наша. Это проблема Самедова, Карреры, Федуна и твоя. Тебе напомнить суперкубок и Луиза Адриану? Или ваш матч с Амкаром? Даже Селихов признал, что был пеналь. Вот ваша братия меня реально поражает! У подавляющего большинства просто клинит моск, как только судья ошибется в чужую сторону. А если ошибаются в вашу - вы сразу превращаетесь в общество слепых.
14:32
Никто62
Ну нашли про кого писать-он неадекват известный-тоже мне авторитет липовый
14:26
Kontaktnik47
Ну да Вилков помог,По спорным эпизодом первое нарушение ещенко-небыло желтой согласен,второе нарушение ешенко вот там 100 процентов желтая судья ее не дал,там где надо было давать дал,где надо было не дал все справедливо,фол фернандеша да груба сыграл если бы попал прямой ногой 100 процентов красная,но как мы видим он ей не попадает,а попал согнутой ногой,все справедливо желтая,по поводу рук.Да в первом тайме кто из центральных защитников перед штрафной в падении сыграл рукой да должен быть назначаться штрафной и желтая игроку Локомотива должна была показываться,но судья видимо не заметил,А вот луиз адриано на 60 минуте должен был удалятся после того как откровенно наступил Денисову не владеющего мячом на ахил.Так что Свинюшки еще спасибо судье должны были сказать)
14:24
abc1970
Bobspartak, в каких из проигранных, пардон, сыгранных с неугодным вам результатом, судья хорошо судил? Такие игры вообще бывают? Как говорят в народе - То рубаха длинна, то XYZ короток...(с)
14:18
shpasic
Pele Pelevich, без прихода Ротенберга Сёмин бы сейчас показывал результат в районе пятого места в лучшем случае.
14:15
Bobspartak
А по поводу лиги европы ,уверен ,что после этой стадии у нас не останется не одной из команд.
14:06
Bobspartak
Чудны болельщики локо. Вы походу футбол смотрите в розовых очках. Первую игру в сезоне сделал Вам победу судья .Удаление за симуляцию этого никогда не было, и не будет впредь . Вчера между прочим Фернандеш тоже просил левыйи ,что то карточки не увидел . Так же вчера два наглядных примера с игрой рукой ,Ещенко в центре поля и даже после повторов тяжело понять было касание или нет (итог желтая) и касание Квирквелии на линии штрафной идеально видно ,что на повторе ,что без (итог все знают Мешков). И по прыжку все того же Фернандеша ,даже Ваш бывший игрок признал ,что это красная . Или еще статистика нарушений по ходу матча было 12на14 только карточек было 1к4 это тоже так между прочим.
14:03
Haiaxi
Сравните как команды в ЛЕ сыграли и будет понятно, кому помог Вилков.
14:01
Pele Pelevich
Не хотелось бы никого из болельщиков других команд обижать, но ... Семин вернулся в Локомотив! И с этим вам придется смириться. Нет, конечно, Локомотив не каждый сезон будет выигрывать ЧР. Как написал один из журналистов СЭ, у Локомотива случаются осечки в каждом третьем... сезоне.
13:57