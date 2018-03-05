Назаров – "Локомотиву": "Рано вешать медали, Вилков каждый матч поможет едва ли"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал видеоролик, посвященный матчу 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0). Назаров исполнил песню, отметив, что железнодорожникам пока рано вешать на шею медали.

"Постой, паровоз, рано вешать медали.

Интриге еще рано умирать.

Вилков каждый матч вам поможет едва ли,

И снег перестанет выпадать.

Я видел сегодня: вы очень устали.

Устали, похоже, побеждать.

Сейчас наслаждайтесь, пока еще не поздно,

Защитной моделью игровой.

Я вас поздравляю с победой грандиозной,

Роскошной победой нулевой".



После 21 тура "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. Следом идут "Краснодар" (39), "Спартак" (38), "Зенит" (38) и ЦСКА (38).