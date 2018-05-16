13:46 | Футбол — РФПЛ

Набабкин остается в ЦСКА, Натхо уходит

Бибрас НАТХО и Кирилл НАБАБКИН на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Бибрас НАТХО и Кирилл НАБАБКИН на тренировке ЦСКА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", 31-летний защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлит контракт с клубом. Ситуация по его коллеге по амплуа 27-летнему Георгию Щенникову пока до конца не ясна.

А вот 30-летний полузащитник Бибрас Натхо​, с высокой долей вероятности, армейцев покинет.

В завершившемся сезоне Набабкин провел за клуб 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Щенников в 30 играх отправил в ворота соперников пять мячей, два из которых – в Лиге чемпионов. Также на его счету один голевой пас.

Натхо в составе армейцев сыграл 44 матча, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Перезагрузка ЦСКА. Каким он станет летом? //
Звезды уезжают, стадионы остаются. Рейтинг "СЭ"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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загадочный лысый ассятин

Бегите, ЖЕребятушки из этого гиннерс--клаба.... Носсссатый женя, несмотря на "приход за Л.Ч." гонорары--то ПОНИЖАТЬ будет!!! А жрать ВЫ привыкли не аввёсс с сеном, а хурму с анаНАСАМИ......

14:45

Таки да

Статью не читал, но в целом правильно - Набабкин молодой, перспективный, года через 3 поднаберётся наконец опыта и заиграет.

14:31

grroznyi85

Ну насчет Натхо неудивительно. Он весь сезон слабо провел. Видимо в "Рубин " к Бердыеву вернется.

14:07

КолобокКолобков

Натхо младше Набакина??? аха-ха )))

13:48

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