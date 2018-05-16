Набабкин остается в ЦСКА, Натхо уходит

По информации "СЭ", 31-летний защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлит контракт с клубом. Ситуация по его коллеге по амплуа 27-летнему Георгию Щенникову пока до конца не ясна.

А вот 30-летний полузащитник Бибрас Натхо​, с высокой долей вероятности, армейцев покинет.

В завершившемся сезоне Набабкин провел за клуб 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Щенников в 30 играх отправил в ворота соперников пять мячей, два из которых – в Лиге чемпионов. Также на его счету один голевой пас.

Натхо в составе армейцев сыграл 44 матча, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Перезагрузка ЦСКА. Каким он станет летом? //

Звезды уезжают, стадионы остаются. Рейтинг "СЭ"