Набабкин остается в ЦСКА, Натхо уходит

По информации "СЭ", 31-летний защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлит контракт с клубом. Ситуация по его коллеге по амплуа 27-летнему Георгию Щенникову пока до конца не ясна.
А вот 30-летний полузащитник Бибрас Натхо, с высокой долей вероятности, армейцев покинет.
В завершившемся сезоне Набабкин провел за клуб 26 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Щенников в 30 играх отправил в ворота соперников пять мячей, два из которых – в Лиге чемпионов. Также на его счету один голевой пас.
Натхо в составе армейцев сыграл 44 матча, забил пять голов и отдал 10 результативных передач.
Перезагрузка ЦСКА. Каким он станет летом? //
Звезды уезжают, стадионы остаются. Рейтинг "СЭ"
загадочный лысый ассятин
Бегите, ЖЕребятушки из этого гиннерс--клаба.... Носсссатый женя, несмотря на "приход за Л.Ч." гонорары--то ПОНИЖАТЬ будет!!! А жрать ВЫ привыкли не аввёсс с сеном, а хурму с анаНАСАМИ......
14:45
Таки да
Статью не читал, но в целом правильно - Набабкин молодой, перспективный, года через 3 поднаберётся наконец опыта и заиграет.
14:31
grroznyi85
Ну насчет Натхо неудивительно. Он весь сезон слабо провел. Видимо в "Рубин " к Бердыеву вернется.
14:07
КолобокКолобков
Натхо младше Набакина??? аха-ха )))
13:48