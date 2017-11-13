Муса надеется на возвращение в ЦСКА

Нападающий "Лестера" и сборной Нигерии Ахмед Муса сказал, что с радостью вспоминает время, проведенное в ЦСКА. Форвард выступал за армейцев с 2012 по 2016 год, забив 54 мяча в 164 матчах.
- Я был очень счастлив в ЦСКА, - сказал Муса. - Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду ЦСКА, желаю команде удачи. Надеюсь, однажды снова сыграю за ЦСКА. ЦСКА - чемпион! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Отметим, что в этом сезоне Муса провел в составе "Лестера" 1 матч, забив 1 гол.
В настоящее время форвард находится в расположении сборной Нигерии, которая 14 ноября в Краснодаре сыграет с Аргентиной. Начало матча - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ахмед Муса: "Верю, настанет день, когда снова сыграю за ЦСКА" Скоро на. @sportexpress pic.twitter.com/5iWcEUB60d– Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 ноября 2017 г.
shur
Возвращайся, забивать некому.
14:29