Муса надеется на возвращение в ЦСКА

Нападающий "Лестера" и сборной Нигерии Ахмед Муса сказал, что с радостью вспоминает время, проведенное в ЦСКА. Форвард выступал за армейцев с 2012 по 2016 год, забив 54 мяча в 164 матчах.

- Я был очень счастлив в ЦСКА, - сказал Муса. - Этот клуб навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду ЦСКА, желаю команде удачи. Надеюсь, однажды снова сыграю за ЦСКА. ЦСКА - чемпион! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Отметим, что в этом сезоне Муса провел в составе "Лестера" 1 матч, забив 1 гол.

В настоящее время форвард находится в расположении сборной Нигерии, которая 14 ноября в Краснодаре сыграет с Аргентиной. Начало матча - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.