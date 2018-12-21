Мурзагулов назначен на пост главы попечительского совета "Уфы"

"Уфа" на своем официальном сайте объявила о том, что председатель совета директоров АО "Башинформ" Ростислав Мурзагулов назначен на пост председателя попечительского совета клуба. Решение создать попечительский орган было принято на рабочем совещании по вопросам развития клуба 11 декабря.

– Вся работа по-прежнему будет вестись менеджментом клуба, который доказал высокую эффективность работы, закончив сезон на 6-м месте за 1 миллиард, тогда как занявшая 5-е место команда потратила 11 миллиардов, – отметил Мурзагулов.

О работе нового органа рассказал и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

– Попечительский совет, в который войдут 5–6 человек, будет заниматься стратегическими вопросами, поддержкой, наблюдением за исполнением решений, – сказал Газизов. – Подобный орган есть в хоккейном клубе "Салават Юлаев". Думаю, что и для футбола это будет очень хорошо.