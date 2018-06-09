Мостовой об исчезновении футбольных клубов в России: "Кошмар"

Бывший хавбек сборной России и "Спартака" Александр Мостовой о закрытии наших команд.

- Кошмарная обстановка, конечно. Мое мнение – бороться с этим явлением можно, но это взгляд со стороны. Я не нахожусь внутри футбольных структур, не могу понять истинных причин, по которым закрываются клубы, - говорит Мостовой. - У многих команд нет денег, финансирования, это понятно. Так, как у нас, наверное, ни в одной другой стране не происходит, в одном месте на футбол средства есть, а в другом - нет. Задаюсь вопросом: "Как такое возможно?". Но ответа на него найти не могу. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, что сегодня объявлено, что свое существование из-за финансовых проблем прекращает победитель Кубка России 2017/18 "Тосно", по тем же причинам в ближайшее время может закрыться "Амкар". От участия в следующем сезоне в ФНЛ отказались "Кубань" и "Волгарь".