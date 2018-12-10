Мосгорсуд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева 18 декабря

Мосгорсуд 18 декабря рассмотрит жалобы на продление сроков нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, сообщает "РИА Новости" со ссылкой пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасии Дзюрко. Также будут рассмотрены апелляции младшего брата Кокорина Кирилла и еще одного фигуранта дела - Алекандра Протасовицкого.

"Апелляционные жалобы защитников Павла Мамаева, Александра Кокорина, Кирилла Кокорина, Александра Протасовицкого назначены в апелляционную инстанцию Московского городского суда на 18.12.2018 года в 10.00", - сказала она.

Мамаев, Кокорины и Потасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.