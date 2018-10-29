Могилевец - о столкновении с Азмуном: "Что случилось на тренировке? Не помню"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец, пропустивший игру против "Спартака", рассказал, что не помнит, что случилось с ним на предматчевой тренировке.

- Вы ударились с Азмуном головами?

- Если честно, то не помню, - ответил Могилевец.

В итоге у российского полузащитника была заклеена бровь над левым глазом и выделялась гематома. У Азмуна тоже травма глаза. Иранскому форварду даже пришлось накладывать швы.

Курбан Бердыев после матча рассказал, что игроки получили травму на тренировке в игровом моменте, борясь за верховой мяч. Сыграют ли они в ближайшем туре пока неизвестно. (Артур Еникеев)