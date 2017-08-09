Мийо Цакташ: "В России никому нет дела до качества футбола"

Полузащитник "Рубина" Мийо Цакташ отметил, что у российских команд на первом месте стоит результат. По его словам, в местном чемпионате очень много борьбы, а клубы делают ставку на стандартные положения.

- В России первичен результат, - цитирует "Реальное время" Цакташа. - То есть никому нет дела до качества футбола, главное – счет на табло. Большинство команд в лиге играет по этому принципу, очень много борьбы, в том числе тактической. Клубы серьезную ставку делают на "стандарты".

В Европе нет такого перекоса, качество футбола для руководства клубов имеет не меньшее значение, чем результат.