Мирча Луческу: "Москвичи, пожалуйста, судите нас дома!"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что команда не будет терять очки в домашних матчах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее наставник петербургского клуба не раз высказывался о качестве судейства в российском чемпионате.

– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?

– Больше не хочу комментировать, честно говоря, – сказал Луческу. – То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.

– Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми?

– Нет. Жирков приехал с проблемой, он не работает в общей группе и не сыграет с "Рубином". Раньше остальных приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Шатов тренировался, потом лечился, а сейчас опять вернулся в общую группу.