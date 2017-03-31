12:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Москвичи, пожалуйста, судите нас дома!"

0
0
0
0
12

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что команда не будет терять очки в домашних матчах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее наставник петербургского клуба не раз высказывался о качестве судейства в российском чемпионате.

– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?

– Больше не хочу комментировать, честно говоря, – сказал Луческу. – То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.

– Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми?

– Нет. Жирков приехал с проблемой, он не работает в общей группе и не сыграет с "Рубином". Раньше остальных приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Шатов тренировался, потом лечился, а сейчас опять вернулся в общую группу.

Опрос

Как закончится матч "Рубин" – "Зенит"?
голосовать
0
0
0
0
12
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Вопреки

"рыбак - рыбака." .. или "рыба гниет с головы"... или "скажи кто твой руководитель и я скажу какие у него подчиненные". Клуб подбирает себе клоунов под политику клубную... вот от них гнильем и попахивает... и не только потому-что родом из болот. Стыдоба

13:11

sb1006

Маразм даёт о себе знать - уже начал указывать кому и где судить.

13:09

Beard

Луческу в своём репертуаре,почитайте его высказывания в адрес судей в итальянский и турецкий тренерский период ,"горбатого могила исправит...".

12:58

marsey

шмуческу в своём репертуаре :) скорее бы его выперли из звенита. хотя нет, пусть "поёт", а звенитушку команды-соперники будут обыгрывать :)

12:49

Вопреки

Тренеры в Питере меняются регулярно, а НЫТЬЕ не прекращается... Даже стыдно читать подобные посылы от адм. ресурсных, которых арбитры во всех матчах с конкурентами на Петровском внаглую тянули за уши к победе, удаляя игроков по надуманным основаниям и ставя пенальти.... Вспомните только игру с "Ростовом" в первом круге... А что же тогда делать тем же ростовчанам или пермякам, которых постоянно засуживают питерские и московские, как Безбородов в матче со "Спартаком" (с двумя удалениями донских мужиков) в Москве ? Позорники.

12:44

паоло росси

верните петержелу!

12:30

Kir-Han

Сколько можно ныть?Как правило-кто много воет, у того всё через опу.

12:25

maverick007

Нытик!

12:24

Kir-Han

Какая на хрен разница, кто будет судить матч?Играть надо нормально , что бы потом не было вопросов.(болела Зенита)

12:23

Непорочный как ТИ

Дома то усё куплено, а вот на выезде возможны варианты

12:22

карельский свинопас

цыган про плохого танцора не слышал разве?

12:20

Келофин

Луческу,пожалуйста,не ной! И так уже главный нытик Премьер лиги.Сколько можно подтверждать печальную репутацию?

12:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...