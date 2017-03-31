Мирча Луческу: "Москвичи, пожалуйста, судите нас дома!"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что команда не будет терять очки в домашних матчах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Ранее наставник петербургского клуба не раз высказывался о качестве судейства в российском чемпионате.
– Матч опять будет судить арбитр из Московской области. Как вы прокомментируете это назначение?
– Больше не хочу комментировать, честно говоря, – сказал Луческу. – То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот.
– Все ли игроки вернулись из сборных здоровыми?
– Нет. Жирков приехал с проблемой, он не работает в общей группе и не сыграет с "Рубином". Раньше остальных приехали Джорджевич, Мак и Иванович. Шатов тренировался, потом лечился, а сейчас опять вернулся в общую группу.
Вопреки
"рыбак - рыбака." .. или "рыба гниет с головы"... или "скажи кто твой руководитель и я скажу какие у него подчиненные". Клуб подбирает себе клоунов под политику клубную... вот от них гнильем и попахивает... и не только потому-что родом из болот. Стыдоба
13:11
sb1006
Маразм даёт о себе знать - уже начал указывать кому и где судить.
13:09
Beard
Луческу в своём репертуаре,почитайте его высказывания в адрес судей в итальянский и турецкий тренерский период ,"горбатого могила исправит...".
12:58
marsey
шмуческу в своём репертуаре :) скорее бы его выперли из звенита. хотя нет, пусть "поёт", а звенитушку команды-соперники будут обыгрывать :)
12:49
Вопреки
Тренеры в Питере меняются регулярно, а НЫТЬЕ не прекращается... Даже стыдно читать подобные посылы от адм. ресурсных, которых арбитры во всех матчах с конкурентами на Петровском внаглую тянули за уши к победе, удаляя игроков по надуманным основаниям и ставя пенальти.... Вспомните только игру с "Ростовом" в первом круге... А что же тогда делать тем же ростовчанам или пермякам, которых постоянно засуживают питерские и московские, как Безбородов в матче со "Спартаком" (с двумя удалениями донских мужиков) в Москве ? Позорники.
12:44
паоло росси
верните петержелу!
12:30
Kir-Han
Сколько можно ныть?Как правило-кто много воет, у того всё через опу.
12:25
maverick007
Нытик!
12:24
Kir-Han
Какая на хрен разница, кто будет судить матч?Играть надо нормально , что бы потом не было вопросов.(болела Зенита)
12:23
Непорочный как ТИ
Дома то усё куплено, а вот на выезде возможны варианты
12:22
карельский свинопас
цыган про плохого танцора не слышал разве?
12:20
Келофин
Луческу,пожалуйста,не ной! И так уже главный нытик Премьер лиги.Сколько можно подтверждать печальную репутацию?
12:15