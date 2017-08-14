Миодраг Божович: "Почему "Арсенал" упустил победу? Трудно сказать"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после матча 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) не смог назвать причин, из-за которых его команда упустила победу. По его словам, "канониры" в этой встрече показывали хорошую игру, но потом что-то произошло.

- Почему упустили победу? Трудно ответить на этот вопрос, - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол". - Вроде бы дважды забили и хорошо играли… Сложно это комментировать. Это футбол.

Почему не использовал все замены? Игроки, которых я спросил о замене, сказали, что могут доиграть матч до конца.

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"