Михаил Гершкович: «Ташаеву рано уходить из "Динамо"

Глава Объединения отечественных тренеров, член технического комитета РФС Михаил Гершкович в интервью "СЭ" отметил, что 23-летнему полузащитнику Александру Ташаеву пока не стоит покидать "Динамо".

- Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов выразил мнение, что Ташаев должен остаться в его команде и способен там прогрессировать. Согласны?

- Ташаев серьезно прибавил за этот год и надо смотреть, под чьим руководством он сделал такой скачек. Именно Хохлов помог ему раскрыться. Думаю, что футболисту нет никакого смысла уходить из "Динамо", менять обстановку и тренера. Если говорить об уходе в "Спартак", то не вижу, чтобы игроки этого клуба серьезно прибавляли в мастерстве. Я двумя руками за то, чтобы Ташаев остался. Говорю это не потому, что переживаю за клуб. Если он перейдет куда-то, то потеряет время, которое необходимо ему для комфортного развития. Не все измеряется деньгами.

- "Динамо" не борется за медали. Может, стоит все же пойти туда, где более серьезные задачи?

- Бело-голубые сейчас на хорошей волне, заняли восьмое место. С приходом Хохлова все резко поменялось в структуре команды. Сейчас "Динамо" хорошо обороняется, качественно переходит в атаку. Уровень исполнителей оставляет желать лучшего, но руководство скоро должно созреть для того, чтобы клуб вышел на свой привычный исторический уровень. Если Ташаев останется, еще кто-то придет. Это даст импульс для того, чтобы достигать результата и бороться в следующем сезоне за место в Лиге Европы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что на Ташаева претендуют "Спартак" и "Зенит".