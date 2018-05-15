Михаил Гершкович: «Ташаеву рано уходить из "Динамо"

Глава Объединения отечественных тренеров, член технического комитета РФС Михаил Гершкович в интервью "СЭ" отметил, что 23-летнему полузащитнику Александру Ташаеву пока не стоит покидать "Динамо".
- Главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов выразил мнение, что Ташаев должен остаться в его команде и способен там прогрессировать. Согласны?
- Ташаев серьезно прибавил за этот год и надо смотреть, под чьим руководством он сделал такой скачек. Именно Хохлов помог ему раскрыться. Думаю, что футболисту нет никакого смысла уходить из "Динамо", менять обстановку и тренера. Если говорить об уходе в "Спартак", то не вижу, чтобы игроки этого клуба серьезно прибавляли в мастерстве. Я двумя руками за то, чтобы Ташаев остался. Говорю это не потому, что переживаю за клуб. Если он перейдет куда-то, то потеряет время, которое необходимо ему для комфортного развития. Не все измеряется деньгами.
- "Динамо" не борется за медали. Может, стоит все же пойти туда, где более серьезные задачи?
- Бело-голубые сейчас на хорошей волне, заняли восьмое место. С приходом Хохлова все резко поменялось в структуре команды. Сейчас "Динамо" хорошо обороняется, качественно переходит в атаку. Уровень исполнителей оставляет желать лучшего, но руководство скоро должно созреть для того, чтобы клуб вышел на свой привычный исторический уровень. Если Ташаев останется, еще кто-то придет. Это даст импульс для того, чтобы достигать результата и бороться в следующем сезоне за место в Лиге Европы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, что на Ташаева претендуют "Спартак" и "Зенит".
ЗЗ+
Зачем перескакивать на другие темы, если речь конкретно о - прогрессе перешедших игроков. А из своих есть вон Тимофеев. Зобнин был сложившимся? Вот именно. Уже не мальчик, но ни о какой сборной в его случае не было и речи, пока он играл за Динамо. Сравниваем ситуацию сейчас, когда он в Спартаке. И 3 млн. (смешные деньги) очень показательная цена. Кутепов? Так он из дубля Спартака и пришел. Не воспитанник, не примазываюсь, но именно, что в Спартаке дорос до сборной. При этом "надеждой сборной" он стал именно в Спартаке, а не когда-то ДО Спартака. Собственно, надеждой и остался, просто потому что как раньше не было игроков лучше, так и щас не стало.
14:11
sovmilitary
33+ Да, видим, как Кутепов вырос из "надежды обороны сборной" в кривоного косячника. Как деградировал "русский Месси" Давыдов. А Зобнина Спартак, воспользовавшись проблемами Динамо, взял таки уже сложившимся игроком. Иначе не стал бы платить за "никому не известного" аж 3 млн. Не надо лукавить и передергивать. Своих-то молодых и перспективных Спартак не пробовал растить, а главное, доверять? Становитесь, как газпромбакланы, командой привозных шабашников. Кого вырастили в Спартаке от школы до уровня кандидата в сборную?
13:58
Wild Weasel
Вот где точно загубит карьеру, так это в Зените на лавке!
13:49
ЗЗ+
Если говорить об уходе в "Спартак", то не вижу, чтобы игроки этого клуба серьезно прибавляли в мастерстве.// Зобнин пришел из того же Динамо, и из особо никому не известного среднего игрока превратился в основного игрока сборной. Джикия пришел из Амкара из только подающего надежды защитника, которого в сборную вызвали лишь "познакомиться", превратился в основного защитника сборной.
13:43