Мевля тренируется с "Зенитом"

Сейчас на базе "Зенита" проходит открытая тренировка сине-бело-голубых. Петербуржцы работают в полном составе. В занятии принимает участие новичок команды Миха Мевля. В общей группе также работают Леандро Паредес и Эмилиано Ригони, которые накануне вернулись из сборной Аргентины. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)

В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях сыграет против "Динамо". Встреча пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.