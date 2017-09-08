Мевля тренируется с "Зенитом"

Сейчас на базе "Зенита" проходит открытая тренировка сине-бело-голубых. Петербуржцы работают в полном составе. В занятии принимает участие новичок команды Миха Мевля. В общей группе также работают Леандро Паредес и Эмилиано Ригони, которые накануне вернулись из сборной Аргентины. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)
В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях сыграет против "Динамо". Встреча пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
shpasic
у Ростова ещё фарм в Казани: Джанаев, Кудряшов, Азмун, Навас.
12:48
Морозов95
бомжи превращаются в фарм Ростова
12:46
Привет от дилетанта!
foreverCSKAforever ------------- Не надо завидовать. Зависть плохое чувство.
12:44
Привет от дилетанта!
Обалдеть. Правда что ль?? Не может быть.
12:42
foreverCSKAforever
KapMaH, потому что в Мадриде он будет лишен возможности посещать матчи СКА на пару с Новосельцевым. А в Питере ему эту возможность предоставят.
12:41
shpakЪ
и чо?
12:40
KapMaH
Серьезно? А почему не с Реалом?
12:10