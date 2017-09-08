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11:56 | Футбол — РФПЛ

Мевля тренируется с "Зенитом"

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Сейчас на базе "Зенита" проходит открытая тренировка сине-бело-голубых. Петербуржцы работают в полном составе. В занятии принимает участие новичок команды Миха Мевля. В общей группе также работают Леандро Паредес и Эмилиано Ригони, которые накануне вернулись из сборной Аргентины. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)

В матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях сыграет против "Динамо". Встреча пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

у Ростова ещё фарм в Казани: Джанаев, Кудряшов, Азмун, Навас.

12:48

Морозов95

бомжи превращаются в фарм Ростова

12:46

Привет от дилетанта!

foreverCSKAforever ------------- Не надо завидовать. Зависть плохое чувство.

12:44

Привет от дилетанта!

Обалдеть. Правда что ль?? Не может быть.

12:42

foreverCSKAforever

KapMaH, потому что в Мадриде он будет лишен возможности посещать матчи СКА на пару с Новосельцевым. А в Питере ему эту возможность предоставят.

12:41

shpakЪ

и чо?

12:40

KapMaH

Серьезно? А почему не с Реалом?

12:10