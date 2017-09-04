Маурисиу: "Спартак" не хочет меня"

Защитник "Лацио" Маурисиу, вылетевший в Москву, сообщил корреспонденту "СЭ" Михаилу ГОНЧАРОВУ, что не вернется в "Спартак". В прошлом сезоне бразилец выступал за столичный клуб на правах аренды.
– Маурисиу, вы возвращаетесь в "Спартак"?
– "Спартак" меня не хочет, – ответил Маурисиу, поставив грустный смайлик.
Напомним, что в составе команды Маурисиу стал чемпионом России сезона-2016/17. Однако в итоге красно-белые отказались от возможности выкупить футболиста, после чего он вернулся в римскую команду. В составе "Спартака" Маурисиу провел 11 матчей и забил один гол.
Расходимся...– Mike Goncharov (@gribo4ki) 4 сентября 2017 г.
"Спартак" не хочет меня" pic.twitter.com/ijbaXbs3Np
bigzhuk1
Хороший старательный игрок. Но не усилит. И все же жаль. Был бы рад видеть его в команде.
22:19