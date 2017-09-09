Матиас Краневиттер: "Переговоры с "Зенитом" получились короткими"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что питерскому клубу удалось быстро договориться о трансфере с "Атлетико". По словам игрока, у него были предложения от других команд.

– Трансферные истории Дриусси и Ригони получились очень долгими: все следили за новостями о готовящихся переходах и много о них говорили. У вас же все прошло очень быстро – почему так получилось?

– Переговоры действительно получились короткими. "Зенит" и "Атлетико" быстро согласовали условия трансфера, да и я долго не раздумывал – за несколько минут все решил. В Петербурге большой клуб, так что сделать выбор оказалось легко.

– От кого еще были предложения?

– От многих испанских, итальянских, немецких команд. Но к тому моменту в "Зенит" уже перешли мои бывшие партнеры по "Ривер Плейт" Маммана и Дриусси, поэтому выбрал Россию. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Матиаса Краневиттера