Массимо Каррера: "Спартак" был готов играть в Самаре. Переводите точнее"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что никаких проблем с игроками у него нет. Кроме того, он подчеркнул, что команда была готова выйти на матч Кубка России против "Крыльев Советов". Игра не состоялась из-за 15-градусного мороза в Самаре.

- Прежде, чем говорить о матче, хочу подчеркнуть: я читаю новости, и мне жаль, что порой кто-то воспринимает то, что я излагаю, по-другому или может, ошибаются в переводе, - заявил Каррера. - Переводите и пишите точнее то, что я говорю. Потому что пишут то, чего я не говорил. Первое: мы были готовы играть матч в Самаре. Решение приняла комиссия. Мы были готовы играть. Это не наша задача, решать играть или нет. Это решают другие. Потом я высказал свое мнение, что согласен с решением комиссии, что на таком поле и при такой температуре невозможность играть. Сожалею только о наших болельщиках, которые приехали в холостую.

Потом была новость о Фернанду и Глушакове. Думаю, что подобное пишут люди, которые хотят нас расшатать. У меня нет никаких проблем с игроками. Они знают, что выходит состав, в который не все попадают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)