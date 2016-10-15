Максим Калиниченко: "Луческу давит на арбитров и всех остальных, он очень грамотный стратег"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко подчеркнул, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу является грамотным стратегом. По его мнению, слова специалиста относительно красно-белых – тонкая игра.

– Читали интервью Луческу "СЭ", в котором румын сказал: "Если "Спартак" прекратит истерики – станет конкурентом "Зенита"? - вопрос Калиниченко.

– Меня эта фраза совсем не удивила.

– Надо же.

– Это его стиль общения. Мирча всегда ругает соперника, если тот после поражения вешает всех собак на судей. Мистер всегда говорит: не нойте, а играйте в футбол. То есть давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали "Зенит" самым лучшим.

– Это такая своеобразная тонкая игра?

– Да. Не думаю, что Мистер на самом деле так думает. Он очень грамотный стратег, а это его почерк. Просто посмотрите, как Луческу высказывался после неудач "Шахтера". В принципе я к этому нормально отношусь: тренер должен стоять за свою команду горой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Калиниченко – в ближайшее время в "СЭ"