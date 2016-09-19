Магомед Оздоев: "Не выхожу из квартиры - стыдно показаться болельщикам"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:4) попросил прощения у болельщиков. Хавбек отметил, что ему стыдно за последние результаты команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Эмоции самые плохие, - сказал Оздоев. - Счет показывает, на что мы сегодня наиграли. Хочу извиниться перед болельщиками, руководством. Каждый игрок недоработал, мы все виноваты. Во втором тайме пошли вперед, надеялись на лучшее, ведь счет был лишь 0:1. Но пропустили нелепый гол...
В конце появились эмоции, нужно было выкладываться на все сто. Очень стыдно. Я уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что боюсь показаться на глаза болельщикам. Все только извиняемся и извиняемся... Думаю, надо исправляться и побеждать хотя бы в двух следующих матчах.
Новоуепинни
Бен Ричардс Похоже становится традицией, что все, кто играют с "Зенитом", потом извиняются перед своими болельщиками. "Арсенал", "Рубин". Дальше "Анжи" будет извиняться? --------------- Не, Онжи не будет Я за них извинюсь, мне не жалко и незападло )) От лица Онжи и всех остальных приношу извинения, простите меня )) Так пойдет, не? ))
00:06
Новоуепинни
А я уже устал извиняццо )) Сегодня например в магазине извинился. Я герой или не? ))
00:03
Andruxaraf
Аленичева Рубин!
23:40 19 сентября
Бен Ричардс
Похоже становится традицией, что все, кто играют с "Зенитом", потом извиняются перед своими болельщиками. "Арсенал", "Рубин". Дальше "Анжи" будет извиняться? Что-то непонятное происходит. Если "Зенит" действительно так силён, что в каждом матче отгружает своим соперникам полную авоську голов, то за что извиняться? А если такие счета вызваны какими-то околофутбольными движениями, то мы все понимаем- тут тоже игроки не виноваты, они люди подневольные, бешеные деньги получают и им тоже не за что извиняться.
23:20 19 сентября
Константин Срулевич Наумов
Я тоже не выхожу из квартиры... Тоже боюсь показаться на глаза болельщикам (причём любым).
23:18 19 сентября
karlikf1
Нук, вобщем-то это по силам. Две следующие игры это с Читой в Кубке и с Томью дома. Хотя в Читу полетит второй состав, разбавленный игроками дубля - это к гадалке не ходи.
22:42 19 сентября