Магомед Оздоев: "Не выхожу из квартиры - стыдно показаться болельщикам"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:4) попросил прощения у болельщиков. Хавбек отметил, что ему стыдно за последние результаты команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Эмоции самые плохие, - сказал Оздоев. - Счет показывает, на что мы сегодня наиграли. Хочу извиниться перед болельщиками, руководством. Каждый игрок недоработал, мы все виноваты. Во втором тайме пошли вперед, надеялись на лучшее, ведь счет был лишь 0:1. Но пропустили нелепый гол...

В конце появились эмоции, нужно было выкладываться на все сто. Очень стыдно. Я уже долгое время не выхожу из квартиры, потому что боюсь показаться на глаза болельщикам. Все только извиняемся и извиняемся... Думаю, надо исправляться и побеждать хотя бы в двух следующих матчах.