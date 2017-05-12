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"Локомотив" расторг контракт с Шкулетичем по обоюдному согласию

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Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что клуб расторг контракт с нападающим Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что форвард исключен из заявки команды на сезон.

– Мы просто прервали отношения со  Шкулетичем, – сказал Геркус. – Так будет лучше всем.

В текущем сезоне 26-летний серб провел в составе "железнодорожников" 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Отметим, что в весенней части чемпионата России нападающий ни разу не вышел на поле. (Сергей ЕГОРОВ)

"Локомотив" исключил Шкулетича из заявки

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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