"Локомотив" расторг контракт с Шкулетичем по обоюдному согласию

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что клуб расторг контракт с нападающим Петаром Шкулетичем по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что форвард исключен из заявки команды на сезон.

– Мы просто прервали отношения со Шкулетичем, – сказал Геркус. – Так будет лучше всем.

В текущем сезоне 26-летний серб провел в составе "железнодорожников" 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Отметим, что в весенней части чемпионата России нападающий ни разу не вышел на поле. (Сергей ЕГОРОВ)

"Локомотив" исключил Шкулетича из заявки