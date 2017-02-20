20:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локо" возьмет Кверквелию в аренду до конца сезона

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Как стало известно "СЭ", защитник "Рубина" Соломон Кверквелия, с большой долей вероятности, до конца текущего трансферного окна перейдет в "Локомотив".

Условия сделки – аренда до конца текущего чемпионата. 25-летний грузинский защитник-гренадер (рост 1,96 м) в текущем сезоне провел лишь один матч в составе команды – на Кубок России. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы REN-TV

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Старожил футбола

Квирквелия - защитник уровня Чорлуки. А в паре с Чорлукой решит многие проблемы в Локо. Способен вырасти в одного из лидеров Локо. Мотивирован играть на самом высоком уровне! Гаррет Бейл так ни разу и не прошел его. А в конце просто с изумлением смотрел на Квирквелию... Семина можно поздравить, если аренда состоится!

21:08

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