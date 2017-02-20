"Локо" возьмет Кверквелию в аренду до конца сезона

Как стало известно "СЭ", защитник "Рубина" Соломон Кверквелия, с большой долей вероятности, до конца текущего трансферного окна перейдет в "Локомотив".

Условия сделки – аренда до конца текущего чемпионата. 25-летний грузинский защитник-гренадер (рост 1,96 м) в текущем сезоне провел лишь один матч в составе команды – на Кубок России. (Сергей ЕГОРОВ)