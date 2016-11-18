Леонид Слуцкий: "После матча с "Арсеналом" Дзагоев приступит к полноценной работе в общей группе"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии гостевого матча 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что основная задача тренерского штаба заключалась в том, чтобы подвести игроков к предстоящей встрече в хорошей форме. Специалист также сообщил, что после матча в Туле полузащитник армейцев Алан Дзагоев приступит к полноценной работе в общей группе.

– Сложно сказать о том, удалось ли исправить недочеты после предыдущих матчей, – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Основная задача тренерского штаба заключалась в том, чтобы подвести к матчу группу игроков, чтобы они смогли выйти на поле в хорошей форме. С кем-то это удалось, с кем-то – нет. Дзагоев уже тренируется и должен после матча с "Арсеналом" начать работу в общей группе без ограничений.

Текстовая трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА