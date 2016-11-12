Леонид Слуцкий: "Поражение от "Уфы"? Результат неважен"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Уфы" (0:1) в товарищеском матче отметил, что результат неважен. По словам специалиста, главной задачей было дать футболистам двигательную практику, передает со стадиона "Октябрь" корреспондент "СЭ" Иван ОРЕХОВ.
– Основной задачей было получить двигательную практику, – сказал Слуцкий. – Результат в таких матчах неважен.
изсибири
К новогоднему корпоративу форму набирают однако )))
15:50
saiga
Это ответ не тренера. Результат всегда важен и является первоосновой вообще такого занятия, как спорт. Если проигрываешь в тренировках, то и не будешь готов побеждать в соревнованиях, это спортивная аксиома для любого тренера, но не для Слуцкого, который по своему уровню выше "Олимпии" так и не поднялся.
14:51
shpasic
да и на Евро-2016 так же было.
13:59
Нубяшка
только играли почти основой
13:57
Новоуепинни
Со Спартаком и Монако тоже не важен был. Главное форму набрать.
13:57
изсибири
Чувствую начнётся после ЧМ-2018: "Основной задачей было получить двигательную практику. Результат в таких матчах неважен."
13:57
St-john
Да, вот только поражение всегда остается поражением. А если сливать все матчи подряд, то становится важен результат даже в товарищеской игре.
13:53