Леонид Слуцкий: "Поражение от "Уфы"? Результат неважен"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Уфы" (0:1) в товарищеском матче отметил, что результат неважен. По словам специалиста, главной задачей было дать футболистам двигательную практику, передает со стадиона "Октябрь" корреспондент "СЭ" Иван ОРЕХОВ.

– Основной задачей было получить двигательную практику, – сказал Слуцкий. – Результат в таких матчах неважен.