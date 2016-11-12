13:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Поражение от "Уфы"? Результат неважен"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Уфы" (0:1) в товарищеском матче отметил, что результат неважен. По словам специалиста, главной задачей было дать футболистам двигательную практику, передает со стадиона "Октябрь" корреспондент "СЭ" Иван ОРЕХОВ.

– Основной задачей было получить двигательную практику, – сказал Слуцкий. – Результат в таких матчах неважен.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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изсибири

К новогоднему корпоративу форму набирают однако )))

15:50

saiga

Это ответ не тренера. Результат всегда важен и является первоосновой вообще такого занятия, как спорт. Если проигрываешь в тренировках, то и не будешь готов побеждать в соревнованиях, это спортивная аксиома для любого тренера, но не для Слуцкого, который по своему уровню выше "Олимпии" так и не поднялся.

14:51

shpasic

да и на Евро-2016 так же было.

13:59

Нубяшка

только играли почти основой

13:57

Новоуепинни

Со Спартаком и Монако тоже не важен был. Главное форму набрать.

13:57

изсибири

Чувствую начнётся после ЧМ-2018: "Основной задачей было получить двигательную практику. Результат в таких матчах неважен."

13:57

St-john

Да, вот только поражение всегда остается поражением. А если сливать все матчи подряд, то становится важен результат даже в товарищеской игре.

13:53

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