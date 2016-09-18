Леонид Слуцкий: "ЦСКА не использовал очень много моментов в первом тайме"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после игры 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) отметил, что команда не использовала в первом тайме много голевых моментов. Отвечая на вопрос о плотном графике, специалист посетовал на большое количество перелетов.

– Игра складывалась для нас достаточно легко, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Слуцкий. – Мы забили быстрый гол и имели огромное количество моментов для повторного взятия ворот. Чего стоит только момент у Алана Дзагоева... Когда ты не используешь свои возможности, бывает так, что ход встречи меняется. Но во втором тайме мы сумели реализоваться. От игры осталось двоякое ощущение: с одной стороны, в первом тайме мы должны были реализовать больше моментов, с другой – во втором тайме мы исправили ситуацию.

Плотный график на этой неделе? Суть не в игре против "Байера" (2:2), а в большом количестве выездных матчей. Мы очень много летаем, но причины осложнений в минувшей игре лежат не в этой плоскости. Мы не использовали свои моменты вначале игры, когда спокойно могли доводить встречу до победы.

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