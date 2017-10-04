Леонид Федун: "ВАР, безусловно, поможет нашему футболу"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что столичный клуб готов установить систему видеоповторов, как только она будет утверждена. Напомним, сегодня стало известно о том, что правление РФПЛ единогласно одобрило реализацию системы ВАР (видеопомощи арбитрам).

– Это, безусловно, поможет нашему футболу, тут, я думаю, стоит обратиться за комментариями к (президенту "Краснодара" Сергею. – Прим. "СЭ") Галицкому, который поддерживает идею с видеоповторами. И мы тоже, как только будет принято это решение, ее установим.

Как долго "за-ВАР-ивать" ВАР? Когда в России введут видеоповторы