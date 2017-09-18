Леонид Федун: "То, что сейчас происходит со "Спартаком" - несчастный случай"

Президент "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что то, что сейчас происходит с командой, – несчастный случай. Он также добавил, что не готов комментировать информацию, будет ли продлен контракт с капитаном команды Денисом Глушаковым.

– Вы планируете поговорить с командой, чтобы дать четкий ориентир по Каррере? – вопрос Федуну.

– Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с "Марибором".

– То есть главное – команда управляема, и управляема именно главным тренером?

– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова.

– Продлите контракт с Глушаковым?

– Это внутренняя жизнь клуба, которую не комментирую. Вопрос к Сергею Родионову и Наилю Измайлову. (Сергей ЕГОРОВ)

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