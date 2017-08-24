Курбан Бердыев: "Есть интерес к семи игрокам "Рубина". Оздоев в их числе"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Тосно" выразил мнение, что уход нападающего Жонатаса скажется на игре казанцев. По словам специалиста, на данный момент другие клубы проявляют интерес подписанию семи футболистов "рубиновых".

– Вы уже знаете, как играть без Жонатаса? – вопрос Бердыеву.

– Разницы нет – с ним или без него. Главное – структурно правильное расположение игроков. Да, это один из лучших нападающих премьер-лиги на сегодняшний день. Его голы – огромная помощь команде. Его нехватка еще скажется, потому что он в оптимальной форме. Он все чувствует. Наши нападающие пока после травм, а Азмун еще не может набрать.

– Несколько реален уход Оздоева?

– Есть группа игроков, к которым есть большой интерес. Их много – человек семь. Оздоев среди них.

– Когда вы возвращались в Казань вы знали, что ситуация такая непростая. Были готовы?

– Что ситуация непростая – знал. Но что настолько – нет. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что матч "Рубин" – "Тосно" состоится 26 августа, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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