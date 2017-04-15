Кудряшов назвал судей "долбоящерами" после матча с ЦСКА

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов не стал скрывать недовольства судейством после матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). В одном из эпизодов игры на 90-й минуте россиянин получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом армейцев Витинью.
– Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, – приводит "Чемпионат" слова Кудряшова.
Также отмечается, что футболист выбил дверь в раздевалку. Отметим, что пятый матч "Ростова" кряду завершается со счетом 0:0.
Ганнибал Кудряшов 😱 pic.twitter.com/Eq7dFQrDut– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 15 апреля 2017 г.
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Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-2773332-kudrjashov-posle-matcha-s-cska-nos-lomajut-i-dazhe-shtrafnoj-ne-stavjat.html
Гы
Нет, считаю, дверь надо было удалять еще в первом тайме!
17:58
Нубяшка
ну красная врятли но жедтая 1000%
17:57
marksan
Смешно, однако! Все давно знают, что Кудряшов грубый игрок и любит играть в кость! Вот и получил в кость!
17:56
NickNo
Ну и кто после этого идиот - судьи или кудряшов? Если б каждый игрок после неверноего решения судьи выбивал дверь в раздевалку.... В этом моменте однозначно надо было ставить штрафной, но не более. Самое страшное - это то, что Ростов играл вдесятером после этого эпизода.
17:54
Гы
*поставили
17:50
Гы
foreverCSKAforever В эпизоде с дверью неправ Кудряшов._________________ Штрафной-то пставили? В раздевалке.
17:50
Spartak-Online1
Тут я вижу,не за нос Кудряшова переживают,а за дверь Гинера
17:47
Митяй Антибомж
Всё правильно сказал. Только это ни для кого не новость ))
17:46
Робат
Поэтому в Европе кони постоянно проигрывают! Там судьи не помогают ЦСКА!В этом году не видать ЦСКА лиги Чемпионов с такой игрой как собственных ушей!
17:45
Красноармеец К
Псих какой то! Надеюсь за дверь выставят хороший счёт Ростову. Игровой момент был. Да Витя был не прав, судья не заметил, ну зачем же двери ломать?! Не ногу же ему сломали, когда он по пустым воротам пытался пробить...
17:43
merniloskut
В какую раздевалку дверь сломал, в женскую что ли?
17:41
Valdemarson
А свиньи-то чего расхрюкались???
17:41
Великий Пу
Витьку дисквалифицировать на 6 матчей, цыска -техпоражение
17:38
Русский
Ну, тут комментарии излишни. Лаконично и ёмко выразился Фёдор.
17:32
Адвокат 161
Обычное москальское судейство.
17:32
foreverCSKAforever
В эпизоде с дверью неправ Кудряшов.
17:28
EASt1
Кудря- сам такой! На себя бы посмотрел! Там нарушения не было, локтями Витиньо не размахивал, чисто игровой эпизод. Судья вообще отлично отсудил.
17:27
эстонский армеец
"Пустить кровь хрякам" - святое дело для АРМИИ!!!)))
17:27
jpanin
Вот дебил ... и дверь сломал , сразу видно спартач ...
17:25
Красно синий
Какое нарушение? Игровое столкновение. Бывает. Кудряшу здоровья.
17:24
199
А финальный свисток дал, когда Ростов был в атаке у штрафной пони. Никогда судьи не дают свисток в такой ситуации, дают доиграть эпизод.
17:23
SPFAN
Кони лохи!!! Днари !!!
17:22
П_о_в_а_р
ГВК под суд!
17:19
П_о_в_а_р
Фёдор как всегда лаконичен и по делу. Настоящий спартаковец.
17:19
Хряк
Согласен с Фёдором ! Это ГВК надо оптом отправить в Окраину !!!
17:17
loko 1302
надо было еще и Генеру втащить...А команде ЦСКА позор за то что не подошли к судье и не подтвердили нарушение..
17:16