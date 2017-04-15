Кудряшов назвал судей "долбоящерами" после матча с ЦСКА

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов не стал скрывать недовольства судейством после матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). В одном из эпизодов игры на 90-й минуте россиянин получил перелом носовой перегородки в борьбе с форвардом армейцев Витинью.

– Нос ломают и даже штрафной не ставят. Долбоящеры, – приводит "Чемпионат" слова Кудряшова.

Также отмечается, что футболист выбил дверь в раздевалку. Отметим, что пятый матч "Ростова" кряду завершается со счетом 0:0.