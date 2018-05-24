"Кубань" переименуют в "Екатеринодар"?

Финансовая ситуация в "Кубани" остается очень сложной. До сих пор нет ясности, сможет ли команда играть в ФНЛ в следующем сезоне.

Напомним, желто-зеленые пока так и не прошли процедуру лицензирования. Не исключено, что клубу придется в итоге выступать под другим названием. Один из вариантов – "Екатеринодар". Руководство "Афипса", который претендует на выход в первый дивизион, сейчас не готово рассматривать идею объединения с "Кубанью".

Руководство "Кубани" пока не готово давать комментарии. Возможно, ситуация прояснится в середине следующей недели.(Виталий АЙРАПЕТОВ)