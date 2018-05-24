14:19 | Футбол — РФПЛ

"Кубань" переименуют в "Екатеринодар"?

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Финансовая ситуация в "Кубани" остается очень сложной. До сих пор нет ясности, сможет ли команда играть в ФНЛ в следующем сезоне.

Напомним, желто-зеленые пока так и не прошли процедуру лицензирования. Не исключено, что клубу придется в итоге выступать под другим названием. Один из вариантов – "Екатеринодар". Руководство "Афипса", который претендует на выход в первый дивизион, сейчас не готово рассматривать идею объединения с "Кубанью".

Руководство "Кубани" пока не готово давать комментарии. Возможно, ситуация прояснится в середине следующей недели.(Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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titan2313

А, что от изменения названия деньги появятся?

14:34

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