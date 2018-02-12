Кристиан Нобоа: "Общался ли с Бердыевым по поводу "Рубина"? Не могу комментировать"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа пока не готов сказать, останется ли он в питерском клубе или уйдет. Ранее появилась информация, что эквадорец на правах аренды перейдет в "Рубин".

- Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать, - сказал Нобоа.

Напомним, эквадорец выступает в России с 2007 года. Тогда он перешел в "Рубин" из "Эмелека". За клуб из Санкт-Петербурга футболист играет с 2017 года, куда он перебрался из "Ростова".

В текущем сезоне на его счету девять матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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