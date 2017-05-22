Кристиан Нобоа: "Бердыев не говорил, что покинет "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа отметил, что клуб еще не погасил перед ним задолженность по зарплате. Футболист добавил, что не знает, останется ли в клубе вице-президент Курбан Бердыев.

– Клуб погасил перед вами долги по зарплате?

– Долги есть. Но руководители сказали, что все будет хорошо. Через неделю, думаю, погасят.

- За сколько месяцев вам должны?

– Не могу сказать, это закрытая информация.

– Курбан Бердыев вчера вам не сказал, что уходит?

– Нет, не говорил. Он встречался с губернатором, кем-то еще. Думаю, потом он огласит свое решение.

- Как оцените этот сезон для "Ростова"?

– Тяжело нам было в концовке. Все-таки в обойме было 14-15 игроков. Много травмированных. Насыщенный график, это футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)