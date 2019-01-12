"Краснодар" продал Ристича в "Монпелье"

Защитник Михайло Ристич перешел из "Краснодара" в "Монпелье". 23-летний защитник присоединился к кубанскому клубу в начале прошлого сезона. Проведя восемь игр за "Краснодар", он отправился в аренду в чешскую "Спарту".

За пражский клуб Ристич выступал весь 2018 год. В нынешнем сезоне на его счету два выхода на замену в концовках встреч.