"Краснодар" продал Ристича в "Монпелье"

Защитник Михайло Ристич перешел из "Краснодара" в "Монпелье". 23-летний защитник присоединился к кубанскому клубу в начале прошлого сезона. Проведя восемь игр за "Краснодар", он отправился в аренду в чешскую "Спарту".
За пражский клуб Ристич выступал весь 2018 год. В нынешнем сезоне на его счету два выхода на замену в концовках встреч.
Михйло Ристич перешел во французский "Монпелье" @MontpellierHSC.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 12 января 2019 г.
В "Краснодаре" Ристич сыграл 8 официальных матчей, не отметившись в них
результативными действиями.
2018 год футболист провел в аренде в пражской "Спарте". Мы желаем Михайло успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/JwllcHbrn5
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