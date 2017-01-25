"Краснодар" объявил о переходе Классона

Полузащитник "Эльфсборга" Виктор Классон стал игроком "Краснодара", сообщает клубная пресс-служба. Контракт 25-летнего хавбека рассчитан на три с половиной года.
Согласно шведским СМИ, Классон обошелся "быкам" в 18 миллионов шведских крон плюс 2 миллиона в качестве бонусов (20 миллионов шведских крон это 2,1 миллиона евро. – Прим. "СЭ"). Зарплата футболиста равна 5 миллионам шведских крон в год (530 тысяч евро. – Прим. "СЭ").
В прошлом году Классон сыграл в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач.
"Краснодар" укрепил ряды Виктором Клаэссоном: с полузащитником сборной Швеции подписан контракт на 3,5 годаhttps://t.co/AlcNRQTCdz– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 января 2017 г.
igorvasilevich
баламошка А в русских жилах течет кровь варягов.
14:46
Морозов95
Очень удачное приобретение, учись Очкойл
14:25
Андрей Палыч 1979
spartak ekspress________Ты за Газпром не переживай,думай лучше о Лукойле,что бы вы в любой миг не обанкротились.
13:27
spartak ekspress
Андрей Палыч 1979 он и так в европейский клуб попал, частный, с евроинфраструктурой, с планом на будущее, это не газпром и россети в любой миг обанкротятся, на жратву всегда спрос будет
12:58
Андрей Палыч 1979
Скандинавы хорошо приживались в Краснодаре.Да и зарплата у шведа не большая,будет стараться играть хорошо,что бы в дальнейшем подписать выгодный договор.Ну или уйти в Европу.
12:53
RoyalHunter
с каких пор шведы стали белыми? :)
12:39
Гаттузо зол!
Посмотрим. Краснодар со скандинавами вроде не ошибается.
12:01
Radej
А жаль, игрок судя по всему очень приличный. Ну по крайней мере в Краснодар, этот проект, как и игра самой команды не может не вызывать симпатий, так что удачи шведу в Краснодаре ))
11:59
Гаттузо зол!
В стойло и к мясным таких не берут, им нужны негры.
11:59
Radej
Chepololloo__________У нас просто денег нет, но сказали держаться... )))
11:57
maximum080
хорошее усиление для Краснодара
11:50
Chepololloo
кони не успели
11:49
баламошка
Галицкий подсел на варягов) Скоро голодные шведы и норвежцы ломанутся в сытую Россию)
11:39