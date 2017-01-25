11:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" объявил о переходе Классона

0
0
0
13

Полузащитник "Эльфсборга" Виктор Классон стал игроком "Краснодара", сообщает клубная пресс-служба. Контракт 25-летнего хавбека рассчитан на три с половиной года.

Согласно шведским СМИ, Классон обошелся "быкам" в 18 миллионов шведских крон плюс 2 миллиона в качестве бонусов (20 миллионов шведских крон это 2,1 миллиона евро. – Прим. "СЭ"). Зарплата футболиста равна 5 миллионам шведских крон в год (530 тысяч евро. – Прим. "СЭ").

В прошлом году Классон сыграл в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач.

0
0
0
13
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

баламошка А в русских жилах течет кровь варягов.

14:46

Морозов95

Очень удачное приобретение, учись Очкойл

14:25

Андрей Палыч 1979

spartak ekspress________Ты за Газпром не переживай,думай лучше о Лукойле,что бы вы в любой миг не обанкротились.

13:27

spartak ekspress

Андрей Палыч 1979 он и так в европейский клуб попал, частный, с евроинфраструктурой, с планом на будущее, это не газпром и россети в любой миг обанкротятся, на жратву всегда спрос будет

12:58

Андрей Палыч 1979

Скандинавы хорошо приживались в Краснодаре.Да и зарплата у шведа не большая,будет стараться играть хорошо,что бы в дальнейшем подписать выгодный договор.Ну или уйти в Европу.

12:53

RoyalHunter

с каких пор шведы стали белыми? :)

12:39

Гаттузо зол!

Посмотрим. Краснодар со скандинавами вроде не ошибается.

12:01

Radej

А жаль, игрок судя по всему очень приличный. Ну по крайней мере в Краснодар, этот проект, как и игра самой команды не может не вызывать симпатий, так что удачи шведу в Краснодаре ))

11:59

Гаттузо зол!

В стойло и к мясным таких не берут, им нужны негры.

11:59

Radej

Chepololloo__________У нас просто денег нет, но сказали держаться... )))

11:57

maximum080

хорошее усиление для Краснодара

11:50

Chepololloo

кони не успели

11:49

баламошка

Галицкий подсел на варягов) Скоро голодные шведы и норвежцы ломанутся в сытую Россию)

11:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ