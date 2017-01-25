"Краснодар" объявил о переходе Классона

Полузащитник "Эльфсборга" Виктор Классон стал игроком "Краснодара", сообщает клубная пресс-служба. Контракт 25-летнего хавбека рассчитан на три с половиной года.

Согласно шведским СМИ, Классон обошелся "быкам" в 18 миллионов шведских крон плюс 2 миллиона в качестве бонусов (20 миллионов шведских крон это 2,1 миллиона евро. – Прим. "СЭ"). Зарплата футболиста равна 5 миллионам шведских крон в год (530 тысяч евро. – Прим. "СЭ").

В прошлом году Классон сыграл в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач.