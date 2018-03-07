"Краснодар" интересуется игроком "Хапоэль" Раанана

Защитник "Хапоэль" Раанана Мухаммад Али Камара может перейти в "Краснодар". Представители "быков" дважды посещали матчи израильтян, наблюдая за игрой 20-летнего футболиста.

Утверждается, что краснодарцы контактировали с руководством израильского клуба насчет возможности приобрести игрока ближайшим летом.

Телеканал SPORT-5 утверждает, что в Камаре заинтересован еще один клуб из России – "Крылья Советов". Представители обеих российских команд могут прилететь в Израиль в начале апреля, чтобы увидеть игрока в действии в полуфинальном матче Кубка Израиля. (Эли ШВИДЛЕР)