Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Уфой" и "Ахматом"​. Встреча в Уфе начнется в 15.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Уфа" - "Ахмат"

Прогноз Winline – П1 2.98 – Н 2.73 – П2 2.65

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Ахмат".

Прямая трансляция матча "Уфа" - "Ахмат" - в субботу, 5 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Уфа": Беленов - Табидзе, Аликин, Живоглядов - Сухов, Пауревич, Обляков, Засеев, Йокич - Игбун, Фатаи.

"Ахмат": Городов - Семенов, Анхель, Родолфу - Уциев, Иванов, Мохаммади, Филиппе Сампайо - Лео Жаба, Садаев, Митришев.

ПОТЕРИ: Тумасян (под вопросом) - Балай, Мбенг (оба - травмы), Роши, Швец (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

На протяжении пяти матчей с учетом Кубка России уфимцы забивают грозненцам по 1 голу, сумев одержать две "сухих" победы.

Команда из Грозного выиграла в столице Башкирии два матча из трех (1:0 и 3:1), уступив хозяевам только в мае прошлого года (0:1).

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

1:1 "Ахмат" один из лидеров и 9 очков набрал по делу. Но и уфимцы выглядят неплохо. Матч равных соперников, поэтому ставлю на ничью.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

0:0 Ставлю на безголевую ничью. Тем более, "Уфа" пропустила единственный мяч после автогола, а Городов держит ворота на замке с прошлого чемпионата.