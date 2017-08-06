Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Уралом". Встреча в Краснодаре начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Урал"

Прогноз Winline – П1 1.50 – Н 3.91 – П2 6.36

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Спартак" - в воскресенье, 6 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Грицаенко - Каборе, Газинский - Жоаузинью, Перейра, Вандерсон Масиэл - Классон.

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Димитров, Бикфалви, Лунгу - Григорьев.

ПОТЕРИ: Крицюк, Окриашвили, Смолов (все - травмы), Лаборде, Подберезкин (оба - под вопросом) - Данцев, Манучарян, Портнягин (все - травмы).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В первых трех турах чемпионата "Краснодар" ни разу не сыграл вничью. На счету быков 2 победы и одно поражение.

Перед очной встречей "Краснодар" и "Урал" имеют одинаковую разность забитых и пропущенных мячей после трех первых туров – "+1". При этом "быки" забили и пропустили на мяч больше (4-3 против 3-2 у "Урала"). Что касается разности забитых и пропущенных мячей в очных противостояниях, то лидирует "Краснодар" 15-7.

"Урал" лишь однажды выиграл у "Краснодара" на его поле в рамках чемпионата страны. Причем в самом первом матче этих соперников на Кубани в 2014 году (1:0 в пользу екатеринбуржцев). В трех следующих матчах на поле "быков" была зафиксирована 1 ничья (1:1) и две крупные победы хозяев (6:0 и 3:0).

В нынешнем чемпионате "Урал" еще ни разу не проиграл. В трех первых турах подопечные Александра Тарханова однажды победили и дважды сыграли вничью.

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

2:1. У Александра Тарханова симпатичная играющая команда. Думаю, она забьет, но победит все-таки "Краснодар".

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

2:0. "Урал" весной доставил "быкам" массу проблем, выбив их из Кубка и едва не обыграв на финише чемпионата. Это добавит хозяевам эмоций и сил, а также отчасти компенсирует потери травмированных.