Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Уралом". Встреча в Краснодаре начнется в 20.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Краснодар" - "Урал"
Прогноз Winline – П1 1.50 – Н 3.91 – П2 6.36
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Урал".
Прямая трансляция матча "Зенит" - "Спартак" - в воскресенье, 6 августа, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Грицаенко - Каборе, Газинский - Жоаузинью, Перейра, Вандерсон Масиэл - Классон.
"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Димитров, Бикфалви, Лунгу - Григорьев.
ПОТЕРИ: Крицюк, Окриашвили, Смолов (все - травмы), Лаборде, Подберезкин (оба - под вопросом) - Данцев, Манучарян, Портнягин (все - травмы).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В первых трех турах чемпионата "Краснодар" ни разу не сыграл вничью. На счету быков 2 победы и одно поражение.
Перед очной встречей "Краснодар" и "Урал" имеют одинаковую разность забитых и пропущенных мячей после трех первых туров – "+1". При этом "быки" забили и пропустили на мяч больше (4-3 против 3-2 у "Урала"). Что касается разности забитых и пропущенных мячей в очных противостояниях, то лидирует "Краснодар" 15-7.
"Урал" лишь однажды выиграл у "Краснодара" на его поле в рамках чемпионата страны. Причем в самом первом матче этих соперников на Кубани в 2014 году (1:0 в пользу екатеринбуржцев). В трех следующих матчах на поле "быков" была зафиксирована 1 ничья (1:1) и две крупные победы хозяев (6:0 и 3:0).
В нынешнем чемпионате "Урал" еще ни разу не проиграл. В трех первых турах подопечные Александра Тарханова однажды победили и дважды сыграли вничью.
ПРОГНОЗ
Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":
2:1. У Александра Тарханова симпатичная играющая команда. Думаю, она забьет, но победит все-таки "Краснодар".
Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":
2:0. "Урал" весной доставил "быкам" массу проблем, выбив их из Кубка и едва не обыграв на финише чемпионата. Это добавит хозяевам эмоций и сил, а также отчасти компенсирует потери травмированных.