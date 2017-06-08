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Константин Сарсания: "Азмун потенциально интересен "Зениту", но его кандидатуру пока не рассматриваем"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал "СЭ", что клуб пока не рассматривает возможность приобретение нападающего "Ростова" Сердара Азмуна. При этом он отметил, что потенциально иранец может быть интересен сине-бело-голубым.

– У нас пока нет Азмуна в списке фамилий на приобретение, – сказал Сарсания. – Он хороший нападающий, и потенциально может быть интересен, но его кандидатуру мы не обсуждали.

Напомним, что по информации "СЭ", форвард "Ростова" в межсезонье сменит клубную прописку. Нападающий входит в шорт-лист "Лацио", "Эвертона" и "Байера". Помимо европейских клубов интерес к 22-летнему иранцу проявляет также "Рубин", который может возглавить бывший вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев. (Павел ГУРЕВИЧ)

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