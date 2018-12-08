Кононов объяснил большое количество травм у игроков "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" заявил, что большое количество травм у игроков красно-белых может быть связано с тем, что изменился тренировочный процесс.

- Два дня на подготовку - срок небольшой, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Игрокам сложно восстановиться. Но весь тренерский состав и медицинский штаб работали над тем, чтобы футболисты подошли в оптимальной форме. Посмотрим на каждого игрока и сделаем выводы. Травмы? Это концовка сезона. У кого-то воспаление предыдущих травм. Возможно, что повреждения связаны с изменением тренировочного процесса - в этом есть риск.

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